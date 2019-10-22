小老闆開錯發票追不回莫慌！ 國稅局：主動更正或報備實際資料　免罰

▲小老闆門開錯發票，卻收不回不用慌張，向稽徵機關報備更正即可。（圖／翻攝自pixabay、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部南區國稅局表示，目前營業人使用收銀機或者POS機開立統一（電子）發票情況普遍，但也常有因為生意忙碌或者工讀生不熟悉收銀機或POS機的操作，導致銷售金額登打錯誤。當發現錯誤時，消費者已經離開現場，無法收回錯誤發票作廢重開，這時候別著急，記得主動向稽徵機關更正報備實際交易資料，就不用擔心被處罰。

南區國稅局說明，依照統一發票使用辦法，營業人開立發票如果有應行紀載有錯誤情形時，應該收回原發票作廢，另外開立統一發票給買受人、消費者。如果未作廢重開，依加值型或非加值型營業稅法的規定，應記載事項如果未依規定記載或者是紀載不實，就會依規定處分銷售額的1%以上，但是罰鍰是1500元以上、1萬5000元以下。

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但是依據稅務違章案件減免處罰標準規定，在未經檢舉、未經稽徵機關或者是財政部指定的調查人員前，已經主動向稽徵機關徵更及報備實際交易資料，所開立給營業人統一發票各聯錯誤處並已改正，且更正後買賣雙方確實依該實際交易資料申報，無短報、漏報、短開或溢開營業稅額，免予處罰。

但小老闆們最擔心如果銷售對象是個人時，無法向消費者收回發票作廢重開，但不用擔心，南區國稅局說，如果發現誤開後在未經檢舉、未經稽徵機關或財政部指定調查員調查前，已經主動更正或報備實際的交易資料，就可以免予處罰。該局提醒，營業人開立統一發票如因一時疏忽書寫錯誤，應收回作廢重開，如無法收回作廢重開，應儘速依上述規定辦理，以免受罰。