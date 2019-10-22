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社會 社會焦點 保障人權

夫離家20多年外遇生子、欠債法拍房子　正宮放生嘆：掃墓才回來

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記者黃翊婷／綜合報導

已婚36年的人妻阿琴（化名）不滿丈夫阿強（化名）離家二十多年，不僅外遇生下一名孩子，還因為欠債問題導致房屋被法拍，害她和一對兒女失去安身之所，想著再等下去也不會有結果，這才心寒決定訴請離婚。苗栗地院法官調查後發現，阿強的確與另一名女子育有一名子女，並在2000年間完成認領手續，可見夫妻倆早已無意繼續維持這段婚姻，最後裁准兩人離婚。

▲▼買房,中古屋,宿舍,屋齡,老房子,出租,租屋,水費,電費,水表,電表,老公寓。（示意圖／PAKUTASO）

▲阿琴因為房子遭到法拍，只好和兒女搬到外面租屋生活。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

阿琴在判決書中提到，自己是在1983年間和阿強結婚，婚後育有兩名子女（現皆已成年），但丈夫因故離家之後，對妻兒完全不聞不問，而且一走就是二十幾年，只有爾偶會在祭祀或是掃墓時回來，2000年間甚至與第三人生小孩。

阿琴接著說，因為丈夫的債務問題住家慘遭法拍，她與兒女只好搬出來，並另外租屋生活，丈夫長年沒有返家，對家庭也不關心，顯然是惡意遺棄妻兒，且狀態還在持續當中，雙方婚姻走到今日已經產生無法彌補的破綻，這才決定訴請離婚。

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲阿強與第三人生孩子，還認領寶寶登記在自己的戶口。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

兩人的孩子也出庭證稱，父親是在他們就讀國中的時候離開，從此很少回家，「爸爸愛賭博，在外面應該也有女生（女朋友）」、「爸爸不會拿生活費給我們，也不會來找我們」。而對於妻兒的指控，阿強經過合法通知並未出庭答辯，也沒有提書任何書狀聲明。

苗栗地院法官調查發現，阿強的確在2000年間認養一名小孩，加上他二十多年來對阿琴、孩子們沒有絲毫關心，可見夫妻倆感情早已疏離，婚姻破綻叢生，雙方都未能誠摯溝通，只是選擇消極迴避，依照一般人之生活經驗，難以期待他們可以修復關係，最後依法裁准兩人離婚，結束這段有名無實的婚姻。

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