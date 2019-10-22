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韓蔡政策直球對決　朱立倫：韓國瑜方向是對的但必須更精確

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▲朱立倫出席「域見：孩子的心視界」美力台灣3D成果展發布會。（圖／朱辦提供）

▲前新北市長朱立倫。（圖／朱辦提供）

記者羅婉庭／新北報導

高雄市長韓國瑜韓國瑜近日對蔡政府施政提出不少質疑，包括一例一休、高鐵南延等，似乎打中民進黨要害，讓總統蔡英文出面直球對決。對此，前新北市長朱立倫22日表示，議題方向是對的，但要用更精確的方式、講得更清楚，人民會更有感。

朱立倫表示，一例一休絕對造成非常多的困擾，但一例一休是要「修正」，必須堅持一定要保留週休二日，但要彈性放假的原則，否則勞工朋友、中小企業主對一例一休都是冷感的。

朱立倫說，高鐵南延市針對大南部地區的軌道運輸系統，他以新北市為例， 他提出的三環三線，它包含到新北、台北、桃園都連接在一起，這不是靠高鐵，是靠好的捷運系統。

除了質疑中央施政不斷拋議題外，韓國瑜也啟動下鄉輔選行程、全台跑透透，但民調始終沒有回溫，朱立倫對此表示，任何的努力都有幫助，不論總統、立委參選人，深耕基層、勤跑基層都是有幫助的，更重要的是怎麼轉化未表態的選民成為國民黨的朋友，這半年來藍營失去很多朋友的支持，依現在的民調顯示，大多數是轉化成不表態，並不是支持綠營，一定要化敵為友，爭取更多支持。

另外，對於國民黨中央考紀會決議開除資深媒體人蔡佩芬、「草協聯盟」發起人李正皓黨籍，朱立倫認為，一個好的政黨要像海一樣，海納百川、有容乃大，有時候不同的意見不中聽但中用，只有朋友越來越多、敵人越來越少，這個政黨才對成功，國民黨也是這樣的原則。

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