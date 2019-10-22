與清真寺同遭染藍　香港百年古蹟教堂「沒官員來道歉」

▲香港聖安德烈堂。（圖／翻攝自維基百科）

記者馬叔安／綜合報導

香港警方20日以水炮驅離示威民眾時，除了九龍清真寺，也波及到了當地擁有百年歷史的教堂：聖安德烈堂（St Andrew's Church），不過有別於特首林鄭月娥到清真寺登門道歉，目前尚未有官員或警方到場關切同樣被「染藍」的聖安德烈堂的情況。

《香港01》報導，警方20日驅散行動時，於尖沙咀彌敦道射藍水，聖安德烈堂遭「染藍」，牆身及地面均留有藍色痕迹，22日早上有清潔工人到場，清潔聖安德烈堂及彌敦道一帶道路，現場可見地面及石牆，仍留有藍水的痕迹。

報導指出，特首林鄭月娥及警務處處長盧偉聰，聯同其他政府官員到清真寺與教長Muhammad Arshad會面，其後指教長接受警方與林鄭道歉。不過同樣被「染藍」的尖沙咀聖安德烈堂，暫未有政府官員或警務人員到訪。

▲香港九龍遊行。（圖／路透）

香港立法會議員莫乃光21日在臉書表示，「昨天同在尖沙咀被噴藍的還有聖安德烈堂，卻沒有特首和警方高層親自道歉或協助清潔。」香港演員鄭敬基轉發了這條貼文，並寫道，「雖然不獲有差別優惠的道歉，我心仍是很平安也不稀罕，因為『我不以福音為恥，因為這福音是神的大能，把救恩帶給一切相信的人。羅馬書1:16』。」

綜合港媒報導，西九龍總區指揮官卓孝業21日下午在記者會上，被問到為何不對聖安德列堂「染藍」道歉？他回應，因為有「暴徒」在該處違法及使用暴力，所以警方要執法，使用武力驅散，使用水炮車是其中一項，「當警方知道顏色水波及他們，已一一與他們聯絡及表達歉意。」

根據維基百科，聖安德烈堂建於1905年，曾經是在九龍居住的英國人的聚會點，於香港日治時期被更改作為日本神道教神社，1997年聖安德烈堂被列為二級歷史建築，現在擬議爲一級歷史建築。聖安德烈堂於2006年獲頒發聯合國教科文組織亞太區文物古蹟保護獎。

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