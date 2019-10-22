談好價格...快完工奧客猛殺價！他不屑收錢　瀟灑留「一毛不拔鐵公雞」狂洗臉

▲彩繪牆面狂被砍價，彩繪匠師一招洗臉奧客。（圖／翻攝爆怨公社）

記者陳韻如／綜合報導

一名彩繪匠師日前受託彩繪牆面，卻不斷被砍價，他索性一毛不拿，將畫作畫完後瀟灑離開，留下一隻「一毛不拔鐵公雞」。這幅畫作曝光後，讓大批網友笑翻，紛紛增稱讚匠師，「專業的就是不一樣，這太有意境了」。

原PO在臉書《爆怨公社》發文表示，受託彩繪牆面，而因為跟對方熟識多年，協商好價錢後，決定尊重他的創意，才開始進行施工繪製。然而，繪製第二天，「父親說能算便宜一點吧！經不起人情攻勢於是又在降價，隔天媽媽又來說算便宜一點！」

請繼續往下閱讀...

對方一再的砍價，惹火了原PO，氣得回應，「你們有雞場有別墅有豪車！砍了再砍！砍了又砍！已經底線了，還砍，我一毛錢都不拿可以吧！」接著忍住情緒，以及堅持專業，將畫作畫完後瀟灑離開。

事後，原PO貼出他的作品，只見畫作上的公雞，全身只剩下一根毛沒被拔除，而原PO說道，「我知道你們不是吝嗇，你們只是剩下一根毛！」最後也會這幅畫作下了註解，「一毛不拔鐵公雞，尊重誠信是種美德，一毛不收代表我尊重自己，謝謝您的牆面」。

這幅畫作一曝光，立刻獲得大批網友讚賞，紛紛留言，「好多語意在喔...雞拔毛...一毛不拔...」、「畫得好，洗臉」、「那根毛超酸的欸～」另外，也有網友留言痛批委託方，「真的吃相難看！！」、「現在的專業真不值錢，專業不能當飯吃」、「藝術很難用數字去衡量他的價值，專業的表現，也不是用數字來評價！」

►生火了！連我媽都用到發光

【更多新聞】

小弟開賓士撞民宅！急撂大哥討「秀秀」 他到場譙警X你娘...被噴辣椒水制伏

忙翻天...他抽空爽嗑水煎包！咬下驚見「白色巨物」崩潰 怒吼：老闆，我恨你

影／莫那魯道託夢「好濕！好冷！」 挖開烈士墓…果真塌陷+漏水