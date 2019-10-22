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專訪／李縉穎看柯文哲＆郭台銘　一個打游擊戰、一個是正規軍

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文／徐政璿

鴻海集團創辦人郭台銘的子弟兵李縉穎，以無黨籍身分投入新北市第十選區（土城、三峽區）立委選舉。由於他日前也曾在北市府戰情室擔任幕僚，李縉穎也向《ETtoday新聞雲》分析郭台銘和柯文哲兩人究竟在哪些點上相同，又有何不同。

李縉穎表示，柯文哲很重視數據分析以及背景資料，「其實郭董不要看他霸氣，如果你拿出完整的數據，有理由有憑據，然後你講話的邏輯鏈條是對的話，他很樂意和你討論事情，可是只要你講話的邏輯鏈條一有瑕疵，他就會馬上挑戰你，把你問到倒。」

李縉穎指出，其實跟柯文哲和郭台銘工作很累，因為在開會之前都要準備很多資料，常常隔天要開會，前一天都要準備資料到非常晚，但每一次開完會都覺得收穫滿滿，覺得很有自信心，因為要通過這兩人的考核相當不容易。

至於郭台銘和柯文哲不同的地方，是做事的方式。李縉穎表示，柯文哲常常是最後一秒做決定，因為柯文哲從醫生轉到政治，這是很大的跨界，沒有多的資源、人脈，所以在政界就是打游擊戰，「他（柯文哲）常常就說我就是800里突襲，去打贏一場選戰，用最小的資源和最靈活的戰術去做。」

「可是郭董完全不一樣」，李縉穎接著說，郭台銘常常在掛在嘴邊的一句話，就是做一件事是「定策略、建組織、佈人力、置系統」，因為郭台銘白手起家，從一個小公司到如今員工遍佈全世界各地，作為一個大型企業家，這麼成功一定有原因，不可能走游擊戰術，「郭董常說這叫正規軍作戰」、「郭董做事情就是按部就班，把很多事情都安排好，然後大部隊出動。」

李縉穎認為，郭台銘和柯文哲兩人在價值觀以及人格特質上非常類似，身體跟體力都非常好，非常敬業，都有毅力跟堅忍不拔的個性，都很喜歡挑戰不可能的事，要做就要做最困難的事。

李縉穎說，這兩位老闆就是這樣拼出來的，雖然他一個新人要挑戰立委，他也覺得沒問題，「我就做最困難的事，就努力去做就對了。」

▲▼郭台銘、柯文哲、吳達偉Z9、李縉穎。（圖／翻攝李縉穎臉書）

▲郭台銘、柯文哲、吳達偉Z9、李縉穎。（圖／翻攝李縉穎臉書）

▼郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟。（圖／記者張榮恩攝）

▲▼郭台銘攜首位郭家軍李縉穎參拜三峽祖師廟。（圖／記者張榮恩攝）

大數據分析：三峽、土城人口結構年輕化　

跳下來參選區域立委，李縉穎表示，大家都知道他是藍底鑲白旗的政二代，這他也不避諱，但其實出來在台北市府工作或是到郭台銘身邊工作，都是靠自己的力量，「坦白說柯市長第二任當選的那一天，我才跟我父親說我這段時間在幫柯市長；進入市府工作後，我才跟父親說我明天要去報到上班了。」他表示，自己都沒有動用到任何關係，其實存粹就是個人的努力。

為何想要參選？李縉穎表示，從小耳濡目染，雖然很多民眾對政治這行有比較多負面印象，或是覺得很辛苦，但他已經深陷其中已經沒有選擇了，所以「轉換成本」對他而言應該是滿小的，既然已經在柯文哲和郭台銘身邊歷練過，心裡有準備總有一天要下來為民服務。

李縉穎透露，其實還沒到郭台銘身邊之前，柯文哲對於今年的大選還是有所佈局，有一次柯文哲就問他說對這區（三峽、土城）有沒有興趣下去選，「我說有啊，這裡是我出身的地方」，接著柯文哲就說，那向他聊聊這裡的選區概況跟選民結構，而這就很符合當初柯文哲為什麼會用他，因為他在數據分析和民調上確實有點涉略。

李縉穎說，他當時就跟柯文哲分析，三峽和土城政黨結構上，藍略大於綠，然後重點是人口結構，20至45歲跟45歲以上是一比一，這裡是一個非常年輕化的結構，遠高於其他地區的年輕人佔比，柯文哲一聽到就說，「那你要打空戰，很適合用我的選法。」

李縉穎表示，年輕人在這一區有機會，因為土城和三峽近年來受惠於捷運的開通，很多台北人往中永和移動，中永和居民再往土城跟三峽移動，這邊是都會通勤族大量移入的地方，他會努力讓每一位選民跟他都見到一面，先讓選民認識他，留下好的印象，陸陸續續推出土城三峽地區的政見。

▼李縉穎將勤走基層，選民的每一雙手他都要握到。（圖／翻攝自李縉穎臉書粉專）

▲▼李縉穎。（圖／翻攝自李縉穎臉書粉專）

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