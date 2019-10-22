專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

文／徐政璿

外送食物平台近年來業績攀升，國慶連假期間Foodpanda和Ubereats共2名外送員在工作時車禍身亡，不久又發生Lalamove外送員撞死行人的交通事故，引發社會熱議。對此，「郭家軍」立委參選人李縉穎在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，從更廣的角度來看，政府法規跟政策已經跟不上時代的進步，總不能頭痛醫頭腳痛醫腳，應該成立一個新創事業的專法，讓法令能夠趕上科技發展。

李縉穎表示，他用個比喻，有點像大家現在用Office360，但作業平台還是Windows95，這一定會有一個很大的相容性問題，這就是政府舊的法規遇到新的新創事業的時候，應該要進行全面檢討，而非「CPU不夠的時候補CPU，RAM不夠就補RAM」，系統應該整個升級。

李縉穎說，新創產業就適用新的新創專法，才有辦法推動新的科技，以及讓人民過更好的生活，總不能說現在UBEREAT、FODDPANDA外送員發生事故，就跟大家說不要吃外送食物，這樣就有點因噎廢食了。

▲Ubereats、Foodpanda外送員接連發生車禍。（圖／記者林敬旻攝）

「科技要改變生活」，李縉穎說，他跟在郭台銘身邊，郭常舉一個例子，有一次保險員說：「郭董你一直提的自動化、科技化、AI，平均來說我拜訪三位客戶，會有一位客戶簽單，但是不是就取代我的工作，我以後就不用拉保險了？」

李縉穎接著說，郭董告訴那位保險員：「你錯了，AI跟大數據是幫助精準命中，知道TA（Target Audience，指目標客戶）在哪裡，以後或許拜訪兩個人，就有一個客戶跟你下單，甚至拜訪十個，就有八九個跟你下單，是不是提升你的工作效率，增加你的收入？」

李縉穎說，經濟學有一句話叫做創造性的破壞，新的東西進來，舊的東西被淘汰，但又能創造出更新的就業機會，帶來新的經濟效益，所以要擁抱新的想法，要支持科技的進步去改善整體社會，他也希望用科技的思維，用商業的思維，回頭改造落後的政府法令跟政策。

此外，對於酒駕累犯，李縉穎也特別有感觸，他認為為什麼每年酒駕還是造成這麼多人死亡，可是政府居然沒有辦法提出一個阻止酒駕方式，這是很不可思議的一件事。

李縉穎表示，其實很多先進國家只要測到酒駕，就先拘禁3天，但台灣法令就是一直調高罰金跟吊扣駕照，但對於比較不怕的人，或是比較有資源的人而言，罰錢還算是小事，吊銷駕照還是有很多其他方式可以拿到，所以修法方向要更嚴謹看待。

▼郭家軍立委參選人李縉穎在土城知名地標「承天禪寺」接受《ETtoday專訪》。（圖／記者宋良義攝）

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