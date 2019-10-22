　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

 文／徐政璿

外送食物平台近年來業績攀升，國慶連假期間Foodpanda和Ubereats共2名外送員在工作時車禍身亡，不久又發生Lalamove外送員撞死行人的交通事故，引發社會熱議。對此，「郭家軍」立委參選人李縉穎在接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，從更廣的角度來看，政府法規跟政策已經跟不上時代的進步，總不能頭痛醫頭腳痛醫腳，應該成立一個新創事業的專法，讓法令能夠趕上科技發展。

李縉穎表示，他用個比喻，有點像大家現在用Office360，但作業平台還是Windows95，這一定會有一個很大的相容性問題，這就是政府舊的法規遇到新的新創事業的時候，應該要進行全面檢討，而非「CPU不夠的時候補CPU，RAM不夠就補RAM」，系統應該整個升級。

李縉穎說，新創產業就適用新的新創專法，才有辦法推動新的科技，以及讓人民過更好的生活，總不能說現在UBEREAT、FODDPANDA外送員發生事故，就跟大家說不要吃外送食物，這樣就有點因噎廢食了。

▲uber eats,foodpanda,空腹熊貓,外送平台,網路外送。（圖／記者林敬旻攝）

▲Ubereats、Foodpanda外送員接連發生車禍。（圖／記者林敬旻攝）

「科技要改變生活」，李縉穎說，他跟在郭台銘身邊，郭常舉一個例子，有一次保險員說：「郭董你一直提的自動化、科技化、AI，平均來說我拜訪三位客戶，會有一位客戶簽單，但是不是就取代我的工作，我以後就不用拉保險了？」

李縉穎接著說，郭董告訴那位保險員：「你錯了，AI跟大數據是幫助精準命中，知道TA（Target Audience，指目標客戶）在哪裡，以後或許拜訪兩個人，就有一個客戶跟你下單，甚至拜訪十個，就有八九個跟你下單，是不是提升你的工作效率，增加你的收入？」

李縉穎說，經濟學有一句話叫做創造性的破壞，新的東西進來，舊的東西被淘汰，但又能創造出更新的就業機會，帶來新的經濟效益，所以要擁抱新的想法，要支持科技的進步去改善整體社會，他也希望用科技的思維，用商業的思維，回頭改造落後的政府法令跟政策。

此外，對於酒駕累犯，李縉穎也特別有感觸，他認為為什麼每年酒駕還是造成這麼多人死亡，可是政府居然沒有辦法提出一個阻止酒駕方式，這是很不可思議的一件事。

李縉穎表示，其實很多先進國家只要測到酒駕，就先拘禁3天，但台灣法令就是一直調高罰金跟吊扣駕照，但對於比較不怕的人，或是比較有資源的人而言，罰錢還算是小事，吊銷駕照還是有很多其他方式可以拿到，所以修法方向要更嚴謹看待。

▼郭家軍立委參選人李縉穎在土城知名地標「承天禪寺」接受《ETtoday專訪》。（圖／記者宋良義攝）

▲▼李縉穎。（圖／記者宋良義攝）

其他人也看了這些新聞...

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象
快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮到人　2嫌落網坦承犯行
蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本反擊「陳同佳案」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

吳敦義估列不分區第7至10名　國民黨3大條件把關名單

快訊／國民黨不分區名單11/13出爐　吳敦義排在「專業組」後面

影／國民黨不只知識藍　吳敦義：還有庶民藍、文化藍

快訊／確定列不分區名單　吳敦義：反正不是排第一

陳同佳來台投案遭拒　國民黨：民進黨司法標準因人而異

匯流民調／台中立委三腳督　「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

專訪／李縉穎看柯文哲＆郭台銘　一個打游擊戰、一個是正規軍

快訊／陳同佳投案　蔡英文臉書回擊：不要被誤導！我們從沒放棄國家司法管轄權

郭台銘感恩見面會展歌喉　網友點歌「我現在要出征」、找川普當嘉賓

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

匯流民調／台中立委三腳督　「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

專訪／李縉穎看柯文哲＆郭台銘　一個打游擊戰、一個是正規軍

快訊／陳同佳投案　蔡英文臉書回擊：不要被誤導！我們從沒放棄國家司法管轄權

郭台銘感恩見面會展歌喉　網友點歌「我現在要出征」、找川普當嘉賓

幕後／蔡英文展談判專家本色！沉住氣忍2天　3劇本等死線反擊「陳同佳案」

饒慶鈴專訪／上任後先搶40億花東基金　南迴醫療、環境永續讓縣民超有感

饒慶鈴專訪／台東釋迦外銷2顆日幣3800　「大溫暖計畫」推小農進高端連鎖超市

「陳同佳案」馬英九落淚　卓榮泰：政府不因馬幾滴眼淚喪失立場

永順宮催票　蔡英文對選舉信心滿：剛開始有得失…如今牢固

匯流民調／台中立委三腳督　「郭柯聯軍」29.8％緊追沈智慧

快訊／台北驚傳墜樓意外！3歲童「國宅墜落」撞地…無生命跡象

12強／劉致榮崛起　謝長亨：讓投手養成有另一思考方向

全運會／謝喜恩隔5年終於破跳遠個人最佳　6M19摘金成歷年第七

史上最威的開箱文　彰警150輛新警車最壯觀

遭漫威巨星嗆：你這孬種！　黃明志爆氣「不爽來啊」放話大鬧美國

專訪／李縉穎要推「新創專法」　把郭董意志帶進立法院

武術世錦賽　黃詠晨南刀鍍銀

注意！擴大修法前的汰舊換新大型車　補退貨物稅申請期限只到12／16

第4代Honda FIT提前曝光！日規4車型、新增1.5升油電動力

購物品牌服務調查

網路購物平台受到不少消費者喜愛，目前哪些網路購物平台是消費者實際接觸或購買過？哪些特別服務，會讓消費者更樂意透過他們購買？哪個品牌又是最受網友們肯定與喜愛？《ETtoday新聞雲》邀請網友們一起..

正妹女大生浮淺遭3鯊魚盯上！　下秒「手腳撕裂噴血」分屍慘死

政治熱門新聞

國民黨志工狂誇　韓國瑜吃喝嫖賭每樣都會

韓粉爸怒女兒被當黑韓工具！PO文還原現場

陳同佳投案小英會逆轉撿槍？寶傑批陸委會蠢蛋

幕後／蔡英文談判本色！忍2天3劇本反擊「陳同佳案」

陳同佳案 陸委會：我們來辦

震撼！雲林縣副議長蘇俊豪退出民進黨

韓陪女童玩遭拒　作家：沒資格當玩伴

蔡英文反送中撿到槍　李艷秋：膛炸了

獨／情資早掌握：港正妹記者抵台狂問蔡英文「陳同佳案」

李正皓看韓國瑜「淨灘都淨不好」

韓國瑜訪東石！韓粉踩上魚貨...他急吼：踩到了啦

許毓仁暴怒...問資安拒讓顧立雄答詢　怒嗆蘇貞昌「閉嘴！」

韓國瑜批一例一休不符需求：老闆想讓員工多加班

韓國瑜參拜新港奉天宮！農民突下跪遞陳情書

更多熱門

相關新聞

快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮2嫌

快訊／蛋襲韓國瑜案警方3天逮2嫌

國民黨總統參選人韓國瑜19日在台南舉行造勢活動遭到蛋襲，造成隨扈人員「中蛋」，台南警方火速追查在3天就逮捕到2名嫌犯，分別是75年次之陳姓與69年次之張姓男子，到案後2人也坦承犯行不諱。

郭台銘見面會開放點歌　網友：我現在要出征

郭台銘見面會開放點歌　網友：我現在要出征

參拜宮廟猛催票　蔡英文坦言：剛執政有「得失」人

參拜宮廟猛催票　蔡英文坦言：剛執政有「得失」人

留下來拚大選　卓榮泰盼蘇俊豪打消退黨念頭

留下來拚大選　卓榮泰盼蘇俊豪打消退黨念頭

韓國瑜籲提玉米價格：農委會會想辦法

韓國瑜籲提玉米價格：農委會會想辦法

關鍵字：

李縉穎郭台銘立法院2020大選

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺吃蔬果愛運動「33歲卻直腸癌3期」！罹癌主因曝

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面