水源3公尺旁驚見「7桶腐蝕化骨水」　骨壞肝敗碰觸到下場會很慘



▲7桶化骨水就被棄置在鳳山溪上游的河岸旁，作業人員不敢大意，全副武裝上陣。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣鳳山溪上游的河岸旁，竟被不法人士堆置超毒「化骨水」，由於「化骨水」具有強烈腐蝕性，也可透過皮膚導致骨頭壞死，更會誘發心律不整及造成肝、腎、神經系統的嚴重損傷，卻被隨意棄置在河岸旁，可謂惡毒之極，警方調查後鎖定涉有重嫌的陳、劉2人，經搜索後帶回2嫌調查，法院也裁定羈押。

新竹縣警察局新埔分局於9月24日獲報案，竹16線鳳山溪旁農業道路內遭人堆置7桶桶裝不明液體，因現場瀰漫惡臭，後經通報環保單位人員到場會勘。經初步檢驗發現，這些液體疑為俗稱「化骨水」的氫氟酸（即氟化氫），屬毒性極強的有毒溶劑，竟被隨意堆棄在距離鳳山溪上游僅3公尺的河岸旁，萬一不慎流入溪裡，將嚴重影響民生用水及人民生命財產安全。

▲氫氟酸（即氟化氫）俗稱「化骨水」。



新竹縣警方受理後，報請檢察官沈郁智指揮，並召集新埔分局、刑警大隊偵二隊及保七總隊三大一中隊成立專案小組追查不法，案經分析調查後，發現陳姓及劉姓嫌疑人涉有重嫌，於10月15日拘提搜索兩嫌到案，並經法院裁定羈押。

為追查幕後黑心集團，專案小組於17日再展開第二波行動，由沈郁智檢察官親自帶隊，兵分三路至桃園市觀音、大園及新屋區執行搜索，另在搜索處所附近也發現堆置不明液體之鐵皮倉庫，警方於現場查扣堆高機一輛、貝可一噸桶39桶、50加侖鐵桶14桶及相關證物一批。

▲▼新竹縣警察局新埔分局於9月24日獲報案，竹16線鳳山溪旁農業道路內遭人堆置7桶桶裝不明液體。





氫氟酸（即氟化氫）俗稱「化骨水」，接觸到人體皮膚時高腐蝕性的氟離子會透過皮膚直接進入人體，導致骨頭壞死，並會造成低血鈣和低血鎂，進而誘發心律不整及肝、腎、神經系統的嚴重損傷，是為劇毒。警方呼籲民眾，如有發現可疑人、事、物、車，應即時報警反映，此案就是「民力無窮」的最佳展現，因廢棄物案通常會發生在人跡罕至之處，如果民眾在耕作、釣魚時發現有不該出現在該處的垃圾、廢棄物時，都可以勇於向警方或環保局、鎮公所清潔隊舉報，確保美麗鄉土不受侵害，保護居住環境安全。

▲新竹縣政府、縣警察局、環保局近日針對非法垃圾傾倒，祭出雷霆手段。

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