比基尼辣洋妞躺沙灘曬日光浴！他「躲大石後緊盯」衝去強行交流　90分鐘後才走

▲阿傑強行猥褻對方。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自pixabay）

記者林昱萱／台東報導

台東一名男子「阿傑」（化名）日前到市區的海濱公園，看到一名外國正妹穿著比基尼在做日光浴，竟然一時色心大起，跑到對方身後強行壓制，還把手伸到對方的比基尼裡上下撫摸，讓對方嚇壞了。對此，台東地院依強制猥褻罪判阿傑1年1月徒刑。

判決指出，阿傑日前在海濱公園附近的沙灘遊蕩，剛好看到穿著比基尼的外國正妹，獨自一人躺在沙灘上做日光浴，頓時色心大起，悄悄靠到對方右側，而外國妹發現之後，趕忙將他推開。怎料阿傑不僅沒有離開，還變本加厲用手壓製住對方，接著還把手伸到對方的比基尼裡揉搓，直到女子大聲喊叫，他才起身離開，但離開後他卻沒有走遠，還在附近遊蕩了90分鐘。

外國正妹驚嚇過後氣炸了，追上去用手機拍下阿傑的特徵。對此，法官認為，阿傑為了滿足一己私慾，竟然就要暴力方式，強制猥褻外國女子，已經嚴重影響到對方人格健全發展，且犯案後毫無悔意，並未曾與對方達成和解，因此依法判他1年1月徒刑。

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