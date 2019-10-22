雲端最前線／「放韓假」助選情 韓突破同溫層有機會？

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自從韓國瑜請假後，也開始針對大方向政策出擊，包括提出選上廢除一例一休、高鐵南延屏東案會歸零、小琉球將收入島費等。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》的網路好感度可以發現，韓國瑜的15日網路好感度pn值是兩星期以來最高，請假並提出政策確實讓鋼鐵韓粉又重新凝聚支持度。《雲端最前線》22日邀請前台北市議員楊實秋、高雄市議員邱于軒、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者賴君欣攝）

根據最新民調，在傳統藍綠對決下，代表綠營出戰的總統蔡英文仍以43.3%的成績保持領先，對手韓國瑜則獲得27.3%，雙方差距較上周縮小至16個百分點。對於民調結果的變動，民調專家認為，在上個月郭台銘退出大選後，郭粉對於國民黨有「恨鐵不成鋼」情緒，因而轉向支持蔡英文，使蔡英文總統上個月支持度衝上最高。不過，本次民調中，蔡英文支持度下滑約10個百分點，但民眾並未立即轉回支持韓國瑜，而是轉向未表態，顯示郭粉開始冷靜思考選情；他認為，郭粉的流向可能成為「決定總統的關鍵」，值得持續觀察。

另外，距離大選投票日僅剩80天左右，蔡英文總統的民調支持度，持續維持領先韓國瑜，有人認為，領先幅度已超過誤差範圍，幾乎可說勝券在握，應該就沒有必要以最強組合「蔡賴配」應戰；不過，確實是副手口袋人選之一的賴清德，遇到的阻力也不少，特別是來自黨內。《雲端最前線》22日邀請前台北市議員楊實秋、高雄市議員邱于軒、資深媒體人林育卉、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。