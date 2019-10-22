性侵前科犯村內探頭探腦又「攔路討錢」　屏東警派出快打部隊

▲屏東縣里港警分局出動快打部隊昨晚追捕曾犯性侵案的潘姓男子 ，被沒有發現。新圍派出所副所長高三郎22日籲請工民眾發現行蹤，向警方報案，以進行約制（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣里港警分局一名曾犯性侵害案入獄的潘姓男子，19日晚上出現在一名女子家中門口探頭探腦，引起全村婆婆媽媽心驚膽跳，警方加強監控，不料他昨晚向路人索討財物，讓民眾感到很害怕，里港警方獲報出動快打部隊約制，惟沒有發現，呼籲民眾發現他行蹤，立即向警方報案，以及時對他進行監控。

里港警方21日晚上出現快打部隊追緝潘姓男子，有網友拍照警方搜捕的畫面，OP在「阿里郎」臉書並發文「第一次溪埔寮這麼熱鬧。多數網友貼文詢問捉到沒？得到被落跑訊息，回應「太可惜了，一堆女性和小孩又要提心吊膽，也辛苦警察伯伯了」。

有網友回應「好可怕」；另有網友說「以前讀大仁的時候都自己騎腳踏車從里港經過鴨母寮、洛陽到大仁，大白天騎都覺得四下無人很清靜，現在仔細想想很危險，家裏有學生要前往大仁上課的學生也要特別小心」。

新圍派出所副所長高三郎對此表示，21日晚上7時30分，警方接獲犯有性侵、強盜、竊盜的潘姓男子有向路人索討金錢情事，警方獲報出動快打部隊前往約制，惟沒有發現，呼籲民眾發現他的行蹤，立即向警方報案。

據悉，潘男涉及性侵案，已是多年前的事。9月因盜竊案刑滿出獄，目前仍有一件強盜案在法院審理中。