北方高壓醞釀！10月底降溫「北東特別有感」　彭啟明：長袖衣服可多一點

記者賴文萱／台北報導

東北風天氣延續！氣象達人彭啟明指出，大致上這周都維持東北風的天氣，但到下周，預期北方高壓逐漸醞釀，溫度有機會逐漸降低，10月底11月逐漸有秋意濃的感覺，這在北部東半部特別有感，中南部還是稍晚些。他提醒，最近可以逐步調整，長袖衣服多一點、短袖衣服可稍留下一些即可。

彭啟明表示，台灣的天氣仍維持東北風型的天氣，北東仍較為陰沉，鄰近靠山區或迎風面仍偶有局部陣雨，不過目前的水氣稍少一些，多數時間仍較為晴朗，今天清晨開始在北部許多地方已經跌破20度，甚至不少的自動氣象站才17-19度。周四五時預期水氣將會稍微增多，降雨面積大一些，北東較為濕涼。

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▲本周持續東北風天氣型態，周四五預期水氣將稍增多，北東轉濕涼。（圖／中央氣象局）

中南部則持續穩定的天氣，大氣擴散條件略差，加上午後的光化反應，預期空氣品質略差一些，他提醒，大致上午後到傍晚有機會到達敏感族群不健康等級，敏感族群要稍微留意。

▲彭啟明說，10月底、11月逐漸有秋意濃的感覺，北東特別有感，長袖衣服可以多一點。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

不過，下周預期北方高壓逐漸醞釀，溫度有機會逐漸降低，10月底11月逐漸有秋意濃的感覺，這在北部東半部特別有感，中南部還是稍晚些。他建議可以逐步調整，例如長袖衣服可以多一點，短袖可以整理稍留下一些就可。

▲博羅依颱風續增強，逼近強颱等級，但預期會在日本南方海面轉彎。（圖／中央氣象局）

另外，今年第20號颱風浣熊在昨天已經變性為溫帶氣旋，高緯度走得很快，已經跑到日本東北，今天上午在關東水氣較多，但預期逐漸放晴，日本東北也將在今天下午逐漸轉晴。至於第21號颱風博羅依，附近環境的發展條件相當好，仍持續增強中，有增強為接近強颱的機會，預計在日本南方海面轉彎，對日本威脅預期將減輕不少。