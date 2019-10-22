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大學個申、繁星參採3科最多　151系增考科目最多2科防超額篩選

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▲▼大學學測登場，考生準備應試。大考,考試,學測,指考。（圖／記者林敬旻攝）

▲109學年共2154個系組參與申請入學招生，其中使用3科最多。（圖／記者林敬旻攝）

記者林妤柔／綜合報導

109學年大學個人申請與繁星推薦各學系所使用的科目今（22日）公布，一共2154個系組參與申請入學招生，861個系組使用3科最多，690個系組使用4科。今年為了避免又有超額篩選，109學年有132個系組新增1科，19個系組新增2科，新增科目以社會、英文、國文科居多；繁星推薦入學部分，參採考科仍以3科最多，共有583個系組。

為了讓第一批受到階段性調整影響的學生能及早因應變動，招聯會決議及早揭露使用科目的相關資訊，並同時公告須參加術科考試校系。將原本每年11月正式發售繁星推薦與個人申請簡章，改為今日（22）上午10時起公布在大學甄選入學委員會網站

請繼續往下閱讀...

招聯會分析，109學年共2154個系組參與申請入學招生，其中使用3科最多，有861個系組，占了近四成；其次是4科，有690個系組、占了三成三。個人申請使用的科目組合最多的是「國英數自」，有418個系組、占了一成九；其次是「國英數」組合，有304個系組，以及「國英社」組合，有290個。

以科目分析，個人申請使用國文科最多，有1791個系組；其次是英文，有1782個系組；數學科有1305個系組；自然科740個系組；社會科730個系組。從系組科目使用上看，國、英、數為最主要的科目，與大學強調學生應具備基本學科能力與素養相一致，另大多數校系無論在使用考科參採變動前後，仍以使用3至4科為主。

醫學系部分，108學年以後，個人申請11個醫學系，有10個都是使用國、英、數、自組合，只有馬偕醫學院醫學系移除國文科、新增社會科，改為英、數、社、自4個科目組合。

為了避免篩選科目過少，導致超篩人數過多，教育部提醒，超篩情形嚴重校系，若108學年度參採科目為1或2科者，109學年度增訂第3科，作為超額篩選依次比序科目；若已參採3科以上，則評估強化學測考科參採、篩選功能，但仍應符合至多只能4科之規定。

 ▲▼招聯會執行秘書清華大學教務長戴念華。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

▲清華大學教務長戴念華表示，清大電機乙，109學年採記科目將增列「英文」。（圖／大學招生委員會聯合會提供）

今年發生超篩狀況的清華大學，也有增加篩選條件。教務長戴念華表示，清大電機乙在108學年度預計徵120個人，但因為只採計數字，導致通過篩選的人數大幅增加，超篩386個人。之後做調整，在採記科目上調整為「英數自」，相信增加一個英文，通過第一科篩選的人數會大幅下降。

與前一年相比，109學年有132個系組新增1科，19個系組新增2科，新增科目以社會、英文、國文科居多；有237個系組減少考科，其中有199個系組減少1科，以移除國文科與社會科最多。

繁星推薦部分，109學年共有1787個系組參與招生，其中使用3科最多，有583個系組、占了近三成三；其次是4科，有552個系組、占了三成一。繁星使用的科目組合最多為「國英數自」，有356個系組、占了兩成；其次是「國英數」組合有220個系組、占一成二，以及「國英社」組合有202個、占一成一。

繁星推薦以使用英文科、國文科最多，英文科有1367個系組、國文科有1366個系組、數學科有1031個系組、自然科有624個系組、社會科有537個系組。與108學年相比，繁星推薦新增與減少最多的都是國文科，分別有43個系組與54個系組。

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