陳同佳投案遭拒是「毀棄主權」　他開砲：主張台獨也不能這麼做

▲海南大學台籍法學教授傅崐成。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪、任以芳／台北—北京連線報導

第九屆北京香山論壇21日開幕，針對港女命案陳同佳自願投案遭拒，海南大學台籍法學教授傅崐成指出，政府作法十分匪夷所思，是非常遺憾的一件事情，也蠻可笑，「這是對自我主權、自我管轄權的一個毀棄，即便是主張台獨的政府，也不能這麼做。」

傅崐成以海南大學法學教授的身份出席香山論壇，並在現場接受《ETtoday新聞雲》採訪，他首先談到香港反送中示威，認為從中國人的角度來看，不管是香港或台灣，作為中國的領域，都不能夠允許任何其他國家，藉由任何手段來破壞當地的秩序，從而達到顛覆當地政府的手段。

他表示，沒有哪一次「顔色革命」美國政府敢公開出來擔責任，都是間接被別人證明其是「幕後黑手」，這是因為美國知道違反國際法，「任何一個負責任的國家或地區政府都不能接受這樣的做法，這在國際法上就是所謂的侵略，這種介入本身就是違反國際法。」

至於陳同佳案，傅崐成則表示，港女命案嫌犯之前因為逃回香港後欠缺證據，導致案件遲遲無法審理，如今兇嫌自己有引渡回台受審的意願，對於台灣來說其實是一個好機會。

他指出， 台灣這時候如果不接受司法管轄，從任何一個法律學者或法律實踐者的角度來看，「這都是對自我主權、自我管轄權的一個毀棄，即便是主張台獨的政府，也不能這麼做。」