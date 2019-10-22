守護員警健康　南警與醫院結盟辦員警健檢

▲台南市警二分局結合郭綜合醫院，由健檢中心組長呂美玲率同相關人員及設備，辦理員警健康檢查活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警二分局為推動員警自主性健康管理，積極促進員警身心健康，結合轄區郭綜合醫院由健檢中心組長呂美玲率同相關人員及設備，於10月22日上午8時至12時在分局3樓禮堂辦理員警健康檢查活動。

台南市政府在健康城市評比屢屢獲獎，市長黃偉哲上任以來亦持續推動員工身心健康關懷與協助，尤其警察勤務時間長，生活作息不正常，身心之壓力較一般公務人員高，多次在各項會報中提醒員警同仁，更需落實健康自主管理，並編列預算，對於滿40歲以上之警察人員每2年補助1次最高新台幣3500元健康檢查費用。21日議會警察局工作報告中，不分黨派議員亦紛表關心，支持警察局爭取預算補助員警健檢。

市警二分局分局長王森瑒為體恤同仁身體健康並落實黃市長打造健康城市理念，請人事單位聯絡轄區郭綜合醫院至二分局幫同仁做健檢服務，深獲員警熱烈好評與支持，報名相當踴躍，鄰近分局聞訊本次健檢活動，熱烈迴響，亦有多位員警報名參加。

市警二分局長王森瑒表示，感謝市政府及議員的支持和郭綜合醫院協助，希望藉由本次的健檢活動讓同仁照顧身體健康，以完成執行警政治安及交通的勤務工作。