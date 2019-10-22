2字頭入手雙北醫療宅　汐止、三峽最接地氣

▲台北市文山區萬芳醫院，住宅每坪均價45.8萬元。（圖／翻攝自Google Map）

記者張菱育／台北報導

台灣人口趨於老齡化，對未來的退休生活也更重視，隨著年齡的增長，對醫療的需求也愈來愈高，統計雙北市各大醫院周邊的住宅價量，交易量最多的醫院為中山區的馬偕醫院，而台北市房價最親民的為文山區萬芳醫院，住宅每坪均價45.8萬元、新北市則為三峽區每坪24.1萬元。

永慶房屋根據實價登錄資料統計台北市今年1~8月成交資料，盤點距離8大醫學中心層級的醫院周邊1公里內住宅價量，交易量最多的醫院為馬偕醫院，共成交371件，住宅均價每坪60.4萬元。

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永慶房屋業管部資深經理謝志傑說明，馬偕醫院位於中山區，附近有5個捷運站，交通機能良好，同時距離南西、欣欣以及晴光商圈也不遠，提供生活所需，在交通與商業機能的支撐下，住宅交易量高，其中以林森北路及新生北路的低總價套房交易最多。

從住宅單價來看，位於文山區的萬芳醫院價格最為親民，平均單價45.8萬元。謝志傑表示，萬芳醫院商圈發展成熟且鄰近捷運站，周邊許多總價在1500萬以內的公寓及套房產品，適合想在手上保留多一點資金的民眾購屋。

而新北市醫療宅交易最多的為聯合醫院三重院區，共成交265件，謝志傑說，聯合醫院三重院區位於交通要道，前往周邊的行政區都很方便，且鄰近三重綜合體育館，許多民眾都會在下班後到體育館運動，也適合退休後居住。

住宅單價方面，周邊價格較為親民的分別為恩主公醫院及汐止國泰醫院，每坪僅需約24.1萬元及29.1萬元，謝志傑表示，恩主公醫院位於三峽，未來三鶯線通車之後，有望帶動房價成長。而汐止國泰醫院周邊雖僅有汐止火車站，但附近建成商圈已相當成熟，生活所需都可在商圈中滿足。

謝志傑補充，醫療宅雖然往來醫院便利，但也要考慮救護車鳴笛聲的干擾，建議可以找尋距離醫院有一定距離，且不臨主要道路的區塊，或是加強房屋內的隔音設備，才能擁有既寧靜又健康的退休生活。

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