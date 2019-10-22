潤寅詐貸300億13人遭羈押禁見　3上市公司高階主管涉助假交易

▲台北地檢署2度約談新纖李姓主管後，以有勾串滅證之虞向法院聲請羈押禁見獲准 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅詐貸案，查出潤寅利用與上市公司的假交易，向銀行詐貸3百多億元，截至6月間留下84億元呆帳，而幫助詐貸的台化、福懋等公司主管幹部，疑似從中收取回扣，潤寅、台化、福懋等公司涉案員工11人已在日前陸續遭收押，檢察官22日凌晨再以涉嫌違反《銀行法》等罪，將新纖李姓幹部等2人聲押禁見獲准，全案已有13人遭押。

▲福懋前副總黃明堂(左起)、王姓科長，及水果行負責人蕭炯桂等人日前已經被收押。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

潤寅實業資本額不到4億元，負責人楊文虎、王音之在2019年6月突然消失，公司業務停擺，詐貸案爆發後，台北地檢署檢察官已對2人發布通緝，2仁女兒楊宇晨因涉嫌幫父母洗錢，在9月間成為全案首位遭聲押獲准的被告。

檢調追查，潤寅多年來利用假交易文件，以不實應收帳款證明，向銀行借貸，在不斷借新還舊的循環下，截至6月間，受害銀行統計呆帳達84億元，專案人員發現這些假交易的對象公司台化、福懋等，疑似有主管配合詐貸，再從中收取回扣。

▲潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻潛逃出境遭通緝。（圖為資料照／翻攝調查局網站）

檢察官日前已陸續將潤寅財務人員，疑配合詐貸的福懋管理總部前副總黃明堂，及涉幫洗錢的水果行業者蕭炯桂等10人聲押禁見獲准，21日再傳喚新纖公司的李姓主管，以及福懋王姓主管，懷疑2人也涉案，依違反《銀行法》等罪嫌聲押禁見，法官22日凌晨開庭審理後裁准。

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