　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

潤寅詐貸300億13人遭羈押禁見　3上市公司高階主管涉助假交易

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 潤寅詐貸案，新纖李姓主管遭收押 。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署2度約談新纖李姓主管後，以有勾串滅證之虞向法院聲請羈押禁見獲准 。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦潤寅詐貸案，查出潤寅利用與上市公司的假交易，向銀行詐貸3百多億元，截至6月間留下84億元呆帳，而幫助詐貸的台化、福懋等公司主管幹部，疑似從中收取回扣，潤寅、台化、福懋等公司涉案員工11人已在日前陸續遭收押，檢察官22日凌晨再以涉嫌違反《銀行法》等罪，將新纖李姓幹部等2人聲押禁見獲准，全案已有13人遭押。

▲▼潤寅詐貸案10/17三人收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲福懋前副總黃明堂(左起)、王姓科長，及水果行負責人蕭炯桂等人日前已經被收押。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

潤寅實業資本額不到4億元，負責人楊文虎、王音之在2019年6月突然消失，公司業務停擺，詐貸案爆發後，台北地檢署檢察官已對2人發布通緝，2仁女兒楊宇晨因涉嫌幫父母洗錢，在9月間成為全案首位遭聲押獲准的被告。

檢調追查，潤寅多年來利用假交易文件，以不實應收帳款證明，向銀行借貸，在不斷借新還舊的循環下，截至6月間，受害銀行統計呆帳達84億元，專案人員發現這些假交易的對象公司台化、福懋等，疑似有主管配合詐貸，再從中收取回扣。

▲▼ 調查局公布涉嫌潤寅詐貸84億元案的楊文虎王音之夫妻照片。（圖／記者劉昌松翻攝調查局網站）

▲潤寅負責人楊文虎、王音之夫妻潛逃出境遭通緝。（圖為資料照／翻攝調查局網站）

檢察官日前已陸續將潤寅財務人員，疑配合詐貸的福懋管理總部前副總黃明堂，及涉幫洗錢的水果行業者蕭炯桂等10人聲押禁見獲准，21日再傳喚新纖公司的李姓主管，以及福懋王姓主管，懷疑2人也涉案，依違反《銀行法》等罪嫌聲押禁見，法官22日凌晨開庭審理後裁准。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

陳同佳殺女友想來台投案　法務部：沒有拒收但應由港府優先審理

搭醫院手扶梯突暈眩後摔　80歲翁成肉墊…被壓成植物人昏迷

台大教授買大麻種子被逮　曾剃度出家辯「泡水飲用實踐佛法」

ET快訊
「老爸過世」妹子付不出喪葬費！PTT土豪哥給一袋20萬現鈔：
快訊／加拿大大選結果出爐！杜魯道成功連任　將籌組少數政府
真實版《延禧》！泰王室寵妃美照曝光　小護士「心機搶后位」被廢
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園大樓暗夜惡火！1女被救出不治　8月大男嬰嗆傷7人送醫

情緒失控拋摔4月嬰成發展遲緩　恐怖保姆輕判1年8月定讞

靠一瓶水過活…失業男挨餓無助　救星出現！讓他重燃希望

膽大駕駛生前遭恐嚇！花蓮萬榮林道死亡車禍　山友爆有內情

轎車「卡軌」險撞自強號！旅客下車幫忙推　駕駛感動頻致謝

高雄女喝茫頭狠撞地！拉扯救護踹警下體...「鋼鐲」伺候

目睹老婆滑進摩鐵8小時…夫房外苦等　隔天門一開走出內褲男

潤寅詐貸300億13人遭羈押禁見　3上市公司高階主管涉助假交易

北二高香山路段3車追撞　「70歲駕駛雙腳卡方向盤底座」出動吊車脫困

老公不在好寂寞！她急約2網友解渴　鬧人命偷墮胎...被抓包竟扯：摘子宮肌瘤

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

韓國瑜「民進黨腦袋壞掉」 來台殺人沒事？批蔡閹割主權

桃園大樓暗夜惡火！1女被救出不治　8月大男嬰嗆傷7人送醫

情緒失控拋摔4月嬰成發展遲緩　恐怖保姆輕判1年8月定讞

靠一瓶水過活…失業男挨餓無助　救星出現！讓他重燃希望

膽大駕駛生前遭恐嚇！花蓮萬榮林道死亡車禍　山友爆有內情

轎車「卡軌」險撞自強號！旅客下車幫忙推　駕駛感動頻致謝

高雄女喝茫頭狠撞地！拉扯救護踹警下體...「鋼鐲」伺候

目睹老婆滑進摩鐵8小時…夫房外苦等　隔天門一開走出內褲男

潤寅詐貸300億13人遭羈押禁見　3上市公司高階主管涉助假交易

北二高香山路段3車追撞　「70歲駕駛雙腳卡方向盤底座」出動吊車脫困

老公不在好寂寞！她急約2網友解渴　鬧人命偷墮胎...被抓包竟扯：摘子宮肌瘤

社會熱門新聞

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐　出庭嗆記者

賴清德幫討國賠　怎知受害者性侵殺國二女

巨乳名媛淪霸屋蟑螂　女兒3句話出賣她

高雄19歲女陽台悲喊：救命　100％燒傷慘死

聊天室玩太high！　北中南17男收到「光碟」一看嚇慘

連千毅小弟賢賢無預警放鳥粉絲　資深警曝內幕

王傳家妻破門抓小三　硬扯棉被拍裸照遭判刑

切鐵管爆頭慘死　比對竟是2.75吋火箭彈

證據都在卻拒陳同佳受審？律師：當台灣檢警吃素嗎

常跳電把補累嘎換大就好？　師傅：您家可能電線走火

即／國道3號深夜4車連撞　7人受傷送醫

醫師路跑同睡小三　正宮一勝一敗

宜蘭翁鋸火箭彈爆頭慘死　威力如3顆手榴彈

更多熱門

相關新聞

港府想送陳同佳來台　法務部：循正式管道磋商

港府想送陳同佳來台　法務部：循正式管道磋商

香男陳同佳涉嫌在台灣殺害女友後棄屍遭通緝，最近透露想來台投案，港府20日表示已發了4封郵件希望與台灣司法單位磋商，但沒得到回覆，對此，士林地檢署表示，電郵是「私下」寄來，沒聽說港府要和檢察官會面磋商，法務部長蔡清祥呼籲港府，「透過正式司法互助來共同打擊犯罪才能實現公平正義。」

潤寅詐貸案爆「集體滅證」　北檢數位還原

潤寅詐貸案爆「集體滅證」　北檢數位還原

涉助潤寅詐貸上百億　福懋前副總稱「不知道」遭收押

涉助潤寅詐貸上百億　福懋前副總稱「不知道」遭收押

潤寅詐貸案　金管會開罰9家銀行共800萬

潤寅詐貸案　金管會開罰9家銀行共800萬

涉助潤寅詐貸百億元　福懋副總遭聲押

涉助潤寅詐貸百億元　福懋副總遭聲押

關鍵字：

潤寅詐貸楊文虎王音之通緝福懋滅證勾串台化福懋新纖

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐　出庭嗆記者

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

賴清德幫討國賠　怎知受害者性侵殺國二女

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面