情緒失控拋摔4月嬰成發展遲緩　恐怖保姆輕判1年8月定讞

▲桃園保姆虐嬰，法院輕判1年8月定讞。（圖／翻攝pixabay網站）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市領有執照的朱姓保姆，在龜山區住處幫人托育嬰幼兒，去年5月間她情緒失控，竟拋摔年僅4個月大的男嬰，導致男嬰腦傷送醫急救，目前有發展遲緩的問題。但法院審理後，因醫院認為需後續追蹤才能確認男嬰是否出現重傷害，最高法院因此認定保姆並未構成「重傷害罪」，僅以「普通傷害罪」輕判1年8月定讞。

判決指出，45歲的朱姓保姆領有政府核發的保姆證，在龜山區的大樓住家內從事嬰幼兒照料看護工作，余姓男嬰的母親在去年3月起，以每月1萬5千元的托嬰費，將1月才出生的兒子送托給朱女照顧，每天早上7點半將男嬰送到朱女住處，晚上7點半再將男嬰帶回。

但朱女照顧男嬰僅2個多月，就出現虐嬰惡行。案發於5月17日，母親接獲保姆電話，指稱男嬰呼吸微弱，母親緊急將男嬰送到醫院急救，發現兒子受虐性腦傷、右側急性硬腦膜下出血合併大腦鐮下腦脫疝、胸骨上瘀青、疑似肢體多處骨折、左眼底視網膜出血、抽筋、癲癇等傷害。保姆這才坦承因情緒失控，多次將男嬰拋摔到床上。檢方因此對保姆提起公訴。

法院審理時，保姆坦承犯行，但辯稱自己曾有憂鬱症，到醫院治療許久，請求從輕量刑。至於男嬰母親則認為，男嬰目前肢體不協調，有點發展遲緩，要持續服用癲癇藥物，眼科要長期追蹤，受有刑法所稱之重傷害，請求重判3到10年的刑期。

但法院認為，男嬰頭部受傷，腦挫傷出血結果，是否致使男嬰言語功能發生障礙？有無引發癲間症之可能？此等受傷之後遺症，是否屬於重大不治或難治之傷害，乃屬醫學上之專門學問，需有醫學診療鑑定才難判斷。經治療男嬰的長庚醫院鑑定後，認為「有關男嬰的病情程度、能否經治療或復健而進步及可能之進步程度為何，仍需後續追蹤方能評估。」法院因此僅就目前男嬰病情判斷，認為保姆只成立「普通傷害罪」，一二審法院均輕判1年8月。案經上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。