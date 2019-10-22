韓國瑜拚8年達2000萬觀光人次　張善政：陸客回流後「達標不難」





▲張善政接受專訪。（圖／《POP撞新聞》提供）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜20日出席觀光政策發布記者會，國政顧問團總召張善政表示，他們預期在2028年，觀光人次達2,000萬讓觀光業，產值佔全國GDP比8%以上。對此，張善政22日再補充，台灣讓陸客回流，在8年內衝1000萬人並「不是太難」，且總統蔡英文將公布的觀光政策中，也預計於2030年將觀光客人數提到2000萬。

針對韓國瑜陣營20日提出，要將來台觀光客在2028年達到2000萬人數，張善政22日接受廣播節目專訪時提到，目前來台單日消費力最高的是日本觀光客，陸客則居次。台灣要將陸客回流，在8年內多衝1000萬人，「不是太難」。

張善政也提前爆料，他知道蔡英文近日將公布的觀光政策當中，也預計要將觀光客人數提升至2000萬，時間則訂在2030年。觀光講求內涵文化與景觀，他認為政府架構需與時俱進，觀光應拉高層級或設置觀光部。

韓國瑜國政顧問團日前就公布他們的5大目標，首先要讓觀光產業「大升級」，設立觀光部和相關組織，成立台灣觀光產業研究院，提升觀光從業人力水準；觀光基礎「大建設」，提升機場、港埠等基礎建設，擴大對觀光客的吸引力；觀光市場「大開發」，與國際知名旅遊社群及平台合作國際行銷，提升台灣國際能見度；政策配套「大落實」，放寬潛力市場國家簽證和入境程序，發展智慧觀光；最後發展「大目標」，觀光業產值占全國GDP比率倍增。

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