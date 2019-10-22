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交友網站認識猛追！金融男消失2天「借存8位數活動款」　OL冷靜一想毛炸

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▲▼執行長,CEO,老闆,上班族。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友之前在交友網站上，認識一位自稱在金融業工作的男生，對方每天攻勢猛烈，偶爾還會手機聊天，也經常與她分享工作上的事，日前男方開口想借她的帳戶，來暫時存放8位數的款項，還狂打悲情牌，而她當下就拒絕了，不過事後冷靜回想，越覺得案情不單純阿！

女網友在PTT訴說這段詭異經歷，之前她在交友網站上，認識了一位聲稱從香港外派到新竹的金融人員，「對方每天都很勤勞的互動，各種體貼、甜言蜜語一直倒，剛巧遇到中國十一，對方就說放長假回香港，還會用香港室內電話撥打手機聊天。」

請繼續往下閱讀...

過程中，男方會不經意提到，自己是某個國際級金融集團的員工，還會分享公司內部的信件內容，就這樣聊了幾天，對方表示，客戶遇到麻煩事，所以他得在香港多停留，但訊息仍不間斷；奇怪的是，男生會固定在周六失聯，理由是去深圳處理客戶事情，Line收不到。

▲▼女性,正妹,上班族,辦公室,工作,加班,過勞,崩潰,壓力,用電腦,打字。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

這回，金融哥反常失聯了兩天，後來才又冒出頭，說是客戶的事情解決了，還贈送他公司抽獎的權利，同時提到，「公司內部信公開說，員工及其眷屬家人自活動籌備當天，帳戶要凍結到活動結束...約12天，所以要借用妳的帳戶，把錢匯進去，金額最低8位數。」

聞言，女網友馬上拒絕，結果金融哥便開始打悲情牌，一下委屈地說，自己不被信任，接著又說是為了以後的生活著想，後來昨天下午，又主動傳訊息說，已經跟公司申請留在香港，還感嘆她的態度讓他很受傷，覺得沒什麼值得留戀了。

事後，她也意識到，這很可能是新的詐騙手段，於是發文提醒，「這個雖然沒有騙錢匯款出去，可是對於要把鉅額匯進帳戶，還是要注意，帳戶突然進入鉅額會引起國稅局注意，也有可能被標示帳戶異常，若被當人頭戶，就會有刑責，法院跑不完。」

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