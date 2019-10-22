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上班族張永兆為了父母返鄉栽種可可　帶動農村新活力

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▲曾在工研院上班的張永兆，因父母年紀老邁，家中農田不願荒廢，返鄉栽種可可。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲曾在工研院上班的張永兆，因父母年紀老邁，家中農田不願荒廢，返鄉栽種可可。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

曾在工研院上班的張永兆，因父母年紀老邁，家中農田不願荒廢，10年前返鄉務農，因屏東縣竹田鄉一帶大多種檳榔，由於當時很多人種可可，他也跟人在檳榔樹下種可可，後來再把檳榔砍除，讓可可成為主要作物。

60歲的張永兆說，小時候雖跟著父母親割檳榔，也沒真正種過田，為了種可可，他也是到處上課，不管是種植管理技術、加工製程訓練及法規研習，他認為種田不是只會拿鋤頭，對於目前法令及規定都要瞭解。

他說，可可是近年新興作物，很多人一窩蜂種，但沒考慮到後續加工行銷的問題，但他很早就看到問題，所以結合同好組產銷班，準備申請初級加工廠。因此將原家中4分檳榔園間種可可，最近又新租了5分地也種可可。

他指出，可可製作的產品很多，巧克力是經常食用的食材，因感念父母親對子女及土地的愛護，農場取父母親的姓氏為「張利農場」。目前組產銷班29人，面積將近11公頃，經常利用假日參加展銷會，他雖不刻意參加比賽，但製成的巧克力風味口感確實特殊，以友善方式耕作的可可樹，草生栽培管理，安全的可可製成健康的巧克力，為農村經濟注入新活力。

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張永兆工研院屏東竹田可可

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