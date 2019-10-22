　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

智齒「劇烈折磨9個月」！38歲男排不到健保上吊身亡

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

看牙齒,牙醫,牙科。（圖／Pixabay）

▲38歲男決定上吊結束牙痛。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

實習記者賴韻如／綜合報導

俗語常說，「牙痛不是病，痛起來要人命！」這種要人命的情節，現在卻真實發生在現實生活中。英國38歲的安東尼·霍斯金斯（Anthony Hoskins）因為忍受了整整9個月的劇烈牙痛，最後決定自己親手結束痛苦，於今年4月在家中上吊身亡。

根據《每日郵報》報導，來自南安普敦的霍斯金斯自從長了智齒後，天天生不如死，卻因為一直都在英國健保（NHS）的候補名單上，久久無法順利看牙醫拔除。霍斯金斯的母親雪莉（Shirley）得知兒子的痛苦後，並決定開始籌錢，讓兒子接受私人牙醫治療。

上吊自殺示意圖（圖／達志／示意圖）

▲霍斯金斯需要服用大量止痛藥以及威士忌才能入睡。（示意圖／達志影像）

雪莉透露，霍斯金斯當時長期服用止痛藥，每個夜晚都要喝下大量的威士忌才能夠應付這種疼痛、順利入睡，「他在今年3月曾告訴我他已經受夠了，再也等不下去了，當時我告訴他只要再等幾周就夠了，沒想到最後會發生這種事。他現在正在休息，他終於不會再受到這種折磨了。」

據Burgess Road Surgery的Gabriella Day博士的聲明顯示，霍斯金斯最後一次因為牙痛看診是在2018年8月。警方最後於今年4月3日在家中發現霍斯金斯的遺體，而從霍斯金斯的銀行戶頭也顯示，他生前曾向銀行透支了不少金額，幾周前也要求老闆讓他加班。警方推測，霍斯金斯應該是為了籌完最後能夠拔掉智齒的錢，才會這麼做。

．ETtoday新聞雲提醒，給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
余苑綺直腸癌轉移肝肺　醫曝「關鍵原因」嘆：真的好可惜
存款只剩10萬！22歲男被炒魷魚　8年後變富豪「坐擁14億」
國民黨志工狂誇：韓國瑜「吃喝嫖賭都會」但不會拐騙！氣氛凝結
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

智齒「劇烈折磨9個月」！38歲男排不到健保上吊身亡

超神「裝逼神器」大肌肌一秒炸裂　網洗版求買：有XXXL嗎？我要買給老公

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

咆哮哥違停嗆警：小狗在開單　結果得「6百元罰單再加1萬2」

智齒「劇烈折磨9個月」！38歲男排不到健保上吊身亡

超神「裝逼神器」大肌肌一秒炸裂　網洗版求買：有XXXL嗎？我要買給老公

「4大新亮點」曝光！全家科技2號店自助智販機就可吃熱鮮食便當

震撼！雲林縣副議長蘇俊豪退出民進黨　同步辭小英競總督導

余苑綺直腸癌復發「我有疏忽」　老公後悔拚2胎...手術房外哽咽：她很堅強！

外資調高鴻海目標價至94元　推升股價再戰80元...市值站回1.1兆元

余苑綺33歲罹癌承受病痛　王彩樺錄影現場不捨哽咽：「他們可以撐過來！」　

被性侵慣犯持小刀架頸差點被硬上　兩通電話救了應召女

本田Freed「4-7人座MPV」標配Honda Sensing只要56萬起！

搶購五月天、蔡依林演唱會門票　全台一周內52歌迷被騙

台股改寫1990年4月以來新高！　台積電、鴻海領軍大漲

香港殺人嫌犯陳同佳想投案　蔡英文轟：香港不願意實施管轄權

國道三寶恐怖鬼切3連撞　秒催油門逃！一公里後才停

新奇熱門新聞

智齒劇痛9個月　38歲男家中上吊

超神腹肌衣引網暴動　洗版求：哪裡買！

韓女吃烏賊遭口爆　精蟲直射口腔

Google基隆廟口全聯街景　驚見古代衙役

小學女老師太「凶」爆紅　同學狂回頭

國小題目不敵神人　4選項都有番號

美國公路強搭便車的「黑瞳少年」

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

她搶到捧花超爽　恐婚男友開車秒逃

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

陰莖7個真相　連大腦都攔不住它!

這題9-3÷1/3+1竟難倒6成日本人

土耳其拍到有史以來最真飛碟照？

惡劣！韓AV引用黑科技　周子瑜被合成下海

更多熱門

相關新聞

一家四口午夜斃命！房東窗邊驚見「上吊女屍」

一家四口午夜斃命！房東窗邊驚見「上吊女屍」

廣東省廣州市天河區一間雜貨店一家四口日前全部離奇斃命，目前死亡原因不明。雜貨店房東18日早上9點發現店還沒有開門，於是走到窗邊一看，當場嚇傻腿發抖，竟然看到一具「上吊女屍」，隨後急忙報案。警方到現場一看，發現雜貨店全家全部死亡，目前已經介入偵查。

歐洲議會「延後表決」新脫歐協議

歐洲議會「延後表決」新脫歐協議

男友偷藏前女友照　她提分手發現尷尬真相

男友偷藏前女友照　她提分手發現尷尬真相

海關被攔截　箱子有活的違禁品

海關被攔截　箱子有活的違禁品

訓練勾引女人上床　記者臥底揭PUA內幕

訓練勾引女人上床　記者臥底揭PUA內幕

關鍵字：

牙痛智齒自殺英國上吊

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

塵爆「奇蹟男孩」吸毒涉凌虐　出庭嗆記者

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面