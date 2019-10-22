智齒「劇烈折磨9個月」！38歲男排不到健保上吊身亡

▲38歲男決定上吊結束牙痛。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

實習記者賴韻如／綜合報導

俗語常說，「牙痛不是病，痛起來要人命！」這種要人命的情節，現在卻真實發生在現實生活中。英國38歲的安東尼·霍斯金斯（Anthony Hoskins）因為忍受了整整9個月的劇烈牙痛，最後決定自己親手結束痛苦，於今年4月在家中上吊身亡。

根據《每日郵報》報導，來自南安普敦的霍斯金斯自從長了智齒後，天天生不如死，卻因為一直都在英國健保（NHS）的候補名單上，久久無法順利看牙醫拔除。霍斯金斯的母親雪莉（Shirley）得知兒子的痛苦後，並決定開始籌錢，讓兒子接受私人牙醫治療。

▲霍斯金斯需要服用大量止痛藥以及威士忌才能入睡。（示意圖／達志影像）

雪莉透露，霍斯金斯當時長期服用止痛藥，每個夜晚都要喝下大量的威士忌才能夠應付這種疼痛、順利入睡，「他在今年3月曾告訴我他已經受夠了，再也等不下去了，當時我告訴他只要再等幾周就夠了，沒想到最後會發生這種事。他現在正在休息，他終於不會再受到這種折磨了。」

據Burgess Road Surgery的Gabriella Day博士的聲明顯示，霍斯金斯最後一次因為牙痛看診是在2018年8月。警方最後於今年4月3日在家中發現霍斯金斯的遺體，而從霍斯金斯的銀行戶頭也顯示，他生前曾向銀行透支了不少金額，幾周前也要求老闆讓他加班。警方推測，霍斯金斯應該是為了籌完最後能夠拔掉智齒的錢，才會這麼做。

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