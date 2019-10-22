第1次看鹹豆漿「以為是ㄆㄨㄣ」他掉下巴！饕客激推…曝加辣油：永豆靈魂

▲有網友認為，鹹豆漿是中式早餐店的靈魂。（示意圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

傳統美食「鹹豆漿」是在熱豆漿裡倒入白醋後，讓豆漿變成宛如豆花的軟綿小塊狀，接著再依個人喜好加上油條、蔥花、菜脯等配料，是許多人的宵夜首選。一名網友卻在PTT表示，他第一次看到鹹豆漿，還以為是餿水，朋友點來吃的時候，他還看到下巴快掉下去，「你各位啊！有辦法接受鹹豆漿嗎？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「大家有辦法接受鹹豆漿嗎？」文中直呼，「第一次看到鹹豆漿，還以為是ㄆㄨㄣ」，說好好的豆漿被弄成一塊一塊的，還不時散發出酸酸的味道，他當時好奇誰會點這種東西，「直到我朋友點了一碗，吃得津津有味，看得我下巴快要掉下來。」也忍不住發問，「你各位啊！有辦法接受鹹豆漿嗎？」

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▲網友在PTT問，「大家有辦法接受鹹豆漿嗎？」（示意圖／黃士原攝）

看到貼文後，馬上有人認同，「嘔嘔嘔嘔嘔嘔嘔」、「真的是ㄆㄨㄣ」、「日本最近幾本食譜跟雜誌一直推鹹豆漿，我還是比較喜歡甜的」、「超噁，很像宿醉吃永和豆漿後醒來在垃圾桶會看到的產物」、「完全噁心，就是臭酸掉的豆漿的味道，嘔嘔」、「什麼看起來像，喝起來也是！」

但就有許多饕客直呼，「好吃，配油條」、「超好吃啊！偉大的發明」、「永豆厲不厲害看這道」、「好吃，尤其附加的油條，吸了鹹豆漿更美味」、「以前覺得看起來像ㄆㄨㄣ，結果試了一次就愛上了，超好吃」、「以前不愛，現在喜歡吃」、「是一間中式早餐店的靈魂。」

還有人點出一定要加辣油，「超好吃，最好在滴上幾滴辣油」、「辣的超好吃好爆」、「記得加辣油！超級讚」、「加辣油好吃，口感像蒸蛋」、「看店家，還要加辣油才對味」、「超級好吃，愛！要加辣油」、「鹹豆漿超讚，加辣當宵夜超完美」、「超愛，冷冷的天來一碗，加蛋加辣油。」

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