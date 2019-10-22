巴斯光年、胡迪變身QQ鴨！小7獨家全新玩具萌爆　還有10款三眼怪公仔等收集

▲小7推出獨家限量玩具系列商品。（圖／記者蕭筠攝，下同）



記者蕭筠／台北報導

公仔控快看！小7再度推出獨家限量商品，不僅有三眼怪系列公仔，還將玩具總動員明星角色變成泡澡玩物，簡直Q到爆炸，即日起在全台各門市正式開賣。另，小7也將於明日推出冬季限定6款全新冰品，有不二家PEKO牛奶泡芙冰淇淋、COLD STONE巧克力棉花糖冰銅燒，以及4款全新飲品，喜愛嚐鮮的民眾可以衝一波。

▲小熊維尼系列3C產品超Q。

▲10款百變三眼怪公仔。（圖／業者提供）



小7玩具變不停，這次將超夯動畫電影《玩具總動員4》中的明星人物，變成超可愛QQ鴨軟膠玩偶，要讓小朋友們洗澡時也有巴斯光年、胡迪陪伴，還可以放在桌上當擺設，10款角色等著被收集，而10款百變三眼怪公仔，放在電腦桌前簡直療癒到爆炸，喜愛三眼怪的朋友不能錯過。另外小7還有迪士尼授權的小熊維尼系列3C商品，包括無線光學滑鼠、護腕滑鼠墊、電紙繪板，根本超欠收。以上系列玩具商品即日起於全台門市皆可購買，數量有限，售完為止。

▲小7冬季限定6款冰品。



除外，小7也將於明日推出冬季限定獨家冰品共6款，包括COLD STONE巧克力棉花糖冰銅燒、Coolish優酷吸冰-比利時巧克力、杜老爺甜筒愛爾蘭咖啡冰淇淋、Rummy蘭姆酒葡萄乾LOTTE爽冰淇淋-草莓煉乳口味，以及超可愛不二家PEKO牛奶泡芙冰淇淋，10月23日至2020年2月25日有指定冰品任選2件95折、3件88折優惠。

另外4款獨家飲品，小7和飛燕牌煉乳聯名合作，推出適合秋冬濃厚系口感2款奶茶、咖啡飲品，以及全新雞尾酒系列飲品（不含酒精），有長島冰茶、波蜜莫希朵2種選擇，10月23日至11月19日第2件打6折。全家則將在明日推出明治草莓優格膠原蛋白雪糕，限量9萬支獨家開賣。

▲▼4款全新飲品明天開賣。

