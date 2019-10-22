膽大駕駛生前遭恐嚇！花蓮萬榮林道死亡車禍　山友爆有內情

▲馮姓駕駛在花蓮萬榮林道36K下坡彎道車輛滑落邊坡，人被拋出車外當場身亡。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

事件背後恐不單純！47歲馮姓駕駛18日在花蓮萬榮林道36K下坡彎道車輛滑落邊坡，人被拋出車外身亡。整起事件看似意外，但有人懷疑另有隱情。臉書某登山社團上有山友貼文「我要說一件很離奇的事」，指稱事件發生當時馮姓駕駛電話不通、訊息也沒有讀，當天下午就傳出意外，懷疑有內情。花蓮警方表示，已接獲相關情資，目前正調閱相關監視器，希望釐清馮男確實死因。

山友並說馮姓司機「是信守諾言的人」，如不能來一定會事先告知，但18日上午卻是別的司機來載人，當天下午就傳出意外，懷疑有內情！另名山友則爆料，「前一週馮男曾遭恐嚇。」

爆料山友表示，當天馮姓司機接送的登山團體是她的朋友，依約好接駁時間出現的不是馮姓司機，而是另一名身材高大的男子。當時領隊曾質疑：「接洽的是馮先生！」對方男子回説：「這條林道是我們在載的，是『他』叫我們來的。」男子同時秀出手機內兩支號碼，但都不是馮的電話。主揪立刻打給馮，但電話未接。

▲登山隊山友臉書爆料，馮姓駕駛生前曽透露曽被恐嚇，意外事件似乎不單純。

另名山友也爆料，馮姓駕駛曾透露自己「被人押走恐嚇」，有人要獨占林道接駁車生意；也有其他山友表示，馮曾說「不再做接駁、要退休了」，其中似有黑道介入搶生意。臉書貼文後，貼文者擔心被盯上，P0文不久就刪文了。

山友也指出，馮姓接駁司機載登山客跑一趟萬榮林道，登山客來回每人收費3000元，載一車9人就收費2萬多。

其實山友都知道花蓮萬榮林道雖路況不佳，多處曾發生崩塌，但萬榮林道被台電作為「新東西輸電線」（南投大觀—明潭—花蓮鳳林線）東段的保線路，台電年年外包廠商修路，包商及維修工人可開車在林道上自由進出，不會受到9K管制站的限制。

發生意外身亡的馮姓接駁車司機，也是台電修路工人。認識馮的人都說，馮是老經驗，有數台怪手等重機具放在山區，協助包商修路。

地方人士也表示，馮男出事的萬榮林道36K已崩塌多年，早前需徒步高繞才能通過，還是是馮男以重機械開出一條長約百米便道，車子陡上再陡下後接回林道，是碎石路面又非常陡，沒幾個人敢開車通過，馮是其中之一。馮在當地膽子大是有名的，一般的接駁車司機只開到36K，馮卻能直上42K。