陸70城房價漲幅率「創一年內新低」　370家中小房企宣布破產

▲在大陸70城中，有28個城市的月增率下降。（圖／CFP）

記者洪珮瑄／綜合報導

大陸房價持續放緩，70個大中城市的住宅銷售價格在9月時，漲幅創下1年內新低。同時，許多房企推出了各式降價促銷活動，不過商品住宅成交面積及房價卻持續回落，導致今年有大約370家中小房企紛紛宣布破產。

大陸國家統計局21日公布房價銷售價格情況，數據顯示，商品住宅銷售價格漲幅已漸漸穩定，但70個大中城市商品住宅銷售價格上漲的城市數量持續減少，房價上漲的城市數量為53個，比8月減少2個。據悉，上漲的城市數量已連續4個月下跌。

據澎湃新聞報導，從二手房價來看，70城中有28個城市的月增率下降，其中不僅有北京、廣州等一線城市，甚至還包括天津、杭州、廈門、青島、武漢、西安、成都等熱點城市。

▲深圳樓房。（圖／CFP）

此外，新房房價月增率下降城市增多，其中9月份的數量達到12個，比上個月增加2個，創下年內最多；反之，月增率上漲的城市個數為53，創下今年以來最低。

同時，為了「搶客」、加速銷售，許多房企接連推出降價促銷活動，不過隨著商品住宅成交面積及房價持續回落，中小房企也紛紛面臨銷售不如預期的窘境。據財新網報導，截至今年9月26日，9月已有42家中小房企申請破產清算或已被裁定破產，全年約有370家房企破產或倒閉。

此外，萊坊執行董事兼估價及諮詢主管林浩文認為，發展商的銀行融資受限制，可能會透過減價速銷應對，預計二三線城市會承受較大壓力。他強調，預計今年一線城市房價將會就現有的水平有所調整，而二三線城市則會跌5-10%。

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