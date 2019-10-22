訂閱式經濟帶動科技巨擘成長爆發力　兩大關鍵技術後市可期

▲ Apple TV+加入訂閱經濟競爭。（圖／截自蘋果官網）

記者李瑞瑾／台北報導

蘋果秋季新品發表會除了新一代iPhone 11全系列三款機型問市外，最受矚目的新產品莫過於Apple TV+影音服務，這也宣告訂閱經濟時代已來臨。

台新投信基金經理人蘇聖峰表示，支持訂閱經濟背後的關鍵技術其實是行動支付、FinTech，在訂閱經濟催化下，預期全球行動支付CAGR年均複合成長率自2017年至2022年將達48%。

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蘇聖峰指出，訂閱經濟的破壞式創新比共享經濟範圍更廣、比傳統會員制更有彈性：萬事萬物都有機會從買斷改成訂閱，產品可能是實體資產，也可能是內容、軟體或服務。也由於訂閱經濟帶動科技巨擘新的成長爆發力，今年包括亞馬遜、微軟市值皆破兆美元，蘋果在發表最新款iPhone 11（起跳售價從上一代的749美元降至699美元）及Apple TV+影音訂閱服務後股價跳高，市值也跟著重返1兆美元大關，2019年股價漲逾4成，不畏中美貿易戰衝擊。

蘇聖峰表示，FinTech受到關稅、中國經濟與聯準會政策變化等影響較低，並具有三大利基點，一、電商、非現金與感應支付、區塊鏈甚至群眾募資的繁榮帶來了穩健的長期成長動能；二、不僅巨頭透過併購擴張領域，傳統銀行或金融服務業者也加速轉型，併購熱潮的加溫有利於產業維持高速發展；三、金融科技能與雲端、人工智慧、大數據等新科技完美結合，深具長線成長爆發力。

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