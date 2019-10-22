到超商1分鐘完成開戶！全家攜手新光銀首創「立碼驗」身份認證

▲全家便利商店與台灣票據交換所及新光銀行合作，導入「立碼驗」身份認證服務，預計年底前將陸續提供銀行、證券、電信等業者的服務上線。（圖／全家提供）

記者林淑慧／台北報導

民眾到超商申辦金融線上服務時，常常卡在沒有讀卡機以進行身份認證的痛點，全家便利商店攜手台灣票據交換所及新光銀行，導入超商首創的「立碼驗」身份認證服務，民眾未來只需透過超商機台，最快1分鐘內就能完成銀行開戶。

超商雙雄近年積極實驗新科技，全家的科技概念2號店今天開幕，主打人機協同，推出智能咖啡機、能提供熟食的智販機及5G服務搶市，而去年起開出無人店「X-STORE」的7-ELEVEN，所推出的「智FUN機」近期也新增現金功能，以滿足消費者多種支付需求。

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為對應社會未來趨勢需求，全家宣佈導入「立碼驗」身份認證服務，預計年底前將陸續提供銀行、證券、電信等業者的服務上線，未來民眾只要到巷口「全家」，使用FamiPort機台，插入自然人憑證或晶片金融卡，就能完成帳戶自動扣繳或各項身分驗證申辦服務，提供24小時便民服務管道。

全家主管指出，為了替消費者解決線上業務申辦，無讀卡機可進行驗證的困擾，更善用全台既有便利商店的高密度優勢，民眾只要出示業者核發的 QR Code ，至全家 FamiPort 機台插入晶片金融卡或自然人憑證，最快1分鐘內即可完成「開戶、戶籍謄本複本申請、證件補發、帳戶升級、各項款項扣／付款」等服務。

全家近年積極導入科技服務，旗下科技概念店導入的技術包括包括IoT物聯網、大數據、人工智慧（AI）及無線射頻（RFID）、NFC、映像通訊、區塊鏈等；下半年則再導入自助結帳，結合支付工具，提供顧客更有效率的結帳選項，以分散營業高峰人流。

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