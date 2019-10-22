4歲童「媽媽有聖誕老公公在妳旁邊耶」　母想起女兒也反常：到底看到誰？

▲原PO分享小孩說的話和行為，引起討論。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

記者陳俊宏／綜合報導

一名媽媽發文說，和孩子們坐在客廳，突然聽到4歲多的兒子說，「媽媽媽媽，剛剛妳坐在床上找衣服，有聖誕老公公在妳旁邊耶。」她也分享這陣子女兒不敢自己進去房間，「我陪她進去撿球，她一臉驚恐看我旁邊。」

這名媽媽今天（22日）在「靈異公社」臉書社團表示，平常兒子去上課，家裡就剩她和妹妹，「我會跟她玩球球，球滾去小房間，妹妹會去撿球。」

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「但這陣子，妹妹開始不敢自己進去」，原PO說，「我陪她進去撿球，她一臉驚恐看我旁邊。我當下跟她說『沒關係一起玩』。妹妹聽到我說的，臉部表情不是害怕那種，她還真的把球拿起來，像要分享一樣，像是要拿給其他人。」

▼原PO好奇兒子口中的「聖誕老公公」是誰？（圖／示意照／翻攝免費圖庫pixabay）

原PO認為，「我是覺得當下祂無惡意，不然我女兒早嚇哭了，所以我家這個應該是好的」，而兒子很小時候也很愛講有人在房間；因她當時白天都和兒子睡婆婆房間，而公公在小孩還沒出生時就過世，所以她都想是不是公公回來看孫子，這樣想就不怕了。

「最近女兒的反常，讓我想家裡是不是有看不見的小朋友」，原PO表示，聽到兒子的脫口而出，「讓我叫他閉嘴，難道不只小朋友，還有.....土地公。話說我家明年應該會有新成員，忘了問妹妹是看到弟弟還是妹妹了。」

原PO指出，女兒最近也不敢進去房間睡覺，都要抱她一起進去，「比較想知道哪個祂有像聖誕老公公，兒子看到的到底是誰？」

▼原PO說，兒子很小時候也愛講有人在房間。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

對此，有網友問「你們家有沒有在拜地基主呢」；原PO回「這個我不知道耶，都我婆婆在用。」也有人說「地基主也有老人或小孩」；原PO回「只要友善，我不介意是其他的，不要嚇到小孩就好。」

有人認為是土地公，「既然聖誕老公公形象是...胖、白鬍子、帽子、紅衣服，我猜是土地公，因為土地公也有穿紅衣的。」原PO回「我也這樣想，不然想不出還有誰。看來要讓兒子看土地公圖，問他是不是看到祂，確認一下。」

也有人問，「看看有沒有鏡子照到床，或床上方有沒有橫樑」；原PO回「床是有鏡子照到的」；該網友說，「鏡子把它移出小孩的房間，再用塊布蓋住，要照時才掀開。」另一人也說，「鏡子不能照到小孩的床喔！因為相傳鏡子是陰陽通道。」

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