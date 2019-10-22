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機上飄「比汽油略甜」味道　2空服員陷昏迷....乘客眼睛生灼熱感

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▲▼ 美國航空,American airlines。（圖／翻攝自American airlines臉書）

美國航空發生化學氣體外漏意外，導致空服員陷入昏迷。（圖／翻攝自American airlines臉書）

實習記者許祐誠／綜合報導

美國航空21日從倫敦飛往費城的AA729航班上，由於清理機艙的清潔用品打翻，產生不知名的化學氣體，竟在短短一小時內，造成2名空服員陷入昏迷，多名乘客感覺眼睛和皮膚產生灼熱感。機長見事態不對勁，立刻緊急迫降愛爾蘭機場，醫療人員上機治療時，仍有許多乘客發出咳嗽和嘔吐聲。

根據英國《每日郵報》報導，飛機在下午1時左右出發，從倫敦希斯洛機場（Heathrow）機場飛往費城，結果起飛才短短一小時，便因為化學氣體洩漏，緊急改道前往愛爾蘭首都都柏林（Dublin）。當時迫降後，2名空服員和1名乘客立刻被送醫治療，另有醫療人員在機上治療機上旅客。

對於航程中發生的意外，一名旅客不滿地表示，「很顯然是清潔用品翻倒了，才會有很多人感到不適。我們在起飛前已經被告知這一點，還因此耽誤一個小時。但飛機仍然起飛，結果一小時後才通知我們說，機組人員和一些乘客身體不適，需要緊急降落在都柏林。」

他表示，「我們現在被困在都柏林，美國航空會安排我們入住附近的一家酒店，有消息會另外通知。我們仍然不清楚今晚能不能抵達美國。」

▲飛機,機艙,航空,空服員。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 乘客菲利浦斯透露，氣味比「汽油略甜」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對於清潔程序出現的意外，希斯洛機場發言人表示，清潔承包商全是航空公司自行雇用，目前公司也沒有任何有關機上事故原因的消息。

另外根據CNN報導，乘客菲利普斯（Katie Phillips）受訪時表示，當時她也有聞到「比汽油略甜」的味道，但她沒有出現不舒服的症狀，反倒是看到其他乘客感到不適，一名空服員則像是生病了。美國航空發言人出面表示，正在調查整體事發原因，也會持續觀察空服員和乘客們的狀況，
 

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