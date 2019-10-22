否認陳同佳「被自首」　香港政務司長批台：政治凌駕法治

▲香港署理行政長官、政務司司長張建宗。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

港女命案兇嫌陳同佳23日服刑期滿後，有意到台灣投案，卻因為兩岸局勢，演變成政治攻防戰。對此，香港政務司司長張建宗今（22日）指出，陳同佳是自願前往台灣自首（港府定義，台稱投案），呼籲台灣當局不要將簡單問題複雜化，讓政治考量凌駕法治，並形容拒絕陳同佳投案的做法「匪夷所思，令人費解」。

香港特首林鄭月娥昨（21日）赴日本出席翌日德仁天皇的即位儀式，林鄭月娥離港期間，由張建宗將署理行政長官職務。他在例行記者會上，除回應香港示威相關問題，也談到港女命案兇手陳同佳被「反送台」。

他指出，陳同佳是自願往台灣自首，絕對不存在坊間所講「被自首」，而且台灣方面已經對陳同佳發出為期30年的通緝令，「既然嫌犯願意自首，相關單位應立即收押才是常理及符合國際慣例的做法。」

▲港女命案兇嫌陳同佳自願赴台投案。（圖／翻攝自香港政府官網）

而對於台方建議港府以司法互助，如證據移交等方式處理審訊問題。張建宗回應，香港在陳同佳案中沒有角色扮演，由於香港奉行「屬地原則」，加上犯罪行為發生在境外，因此港府只能以洗黑錢的證據將他起訴。

他也再次呼籲台灣當局不要將簡單問題複雜化，讓政治考量凌駕法治，並形容拒絕陳同佳投案的做法「匪夷所思，令人費解」。

針對港女命案嫌犯來台投案引發的台港政治攻防戰，法務部和陸委會21日晚間共同舉行記者會，法務部長蔡清祥表示，「不允許殺人犯逍遙法外，但應由香港政府優先審理，香港政府不能放殺人犯在外趴趴走」。陸委會則呼籲，台港有關部門趁此機會，建立可長可久的司法互助機制，從根本解決問題。