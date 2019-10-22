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吳敦義估列不分區第7至10名　國民黨3大條件把關名單

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▲▼國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨不分區立委提名作業將啟動，組發會23日將把不分區立委提名辦法、作業要點及時程，正式提送中常會通過，展開提名作業，黨主席吳敦義確定進入不分區安全名單。黨內人士分析，依慣例前6名左右為專業組，第7至第12名為政治組，吳敦義可能排在政治組前段班。

根據規劃，不分區立委的提名辦法10月23日提報中常會，10月24、25日這兩天請各級單位推薦，10月28號提名小組受理推薦，10月29至11月11號之間進行查核，11月13日將排名順序提報中常會，11月16日召開中央委員會議做最後確認，11月18日之前會報請吳敦義核定。

各政黨不分區名單共可以提名34席，2016年國民黨的名單上，專業組除了前立法院長王金平之外，分別是現任立委柯志恩、陳宜民、林麗蟬、許毓仁、曾銘宗。至於政治組第7至第12名分別為黃昭順、吳志揚、張麗善、徐榛蔚、曾永權。

黨內人士透露，2016年對國民黨而言是一場政治大海嘯，政黨票得票率僅26.%，立法院從64席直接砍半至35席，4年後一步一步捲土重來，如果吳敦義沒有在國民黨陷入低潮時扛下黨主席，怎麼會有2018年的勝仗，因此排在不分區是黨內共識，可能排在政治組前段班。

國民黨副秘書長杜建德表示，彙整各界推薦的名單之後，根據功能性、代表性、均衡性三大指標把關，國民黨一定非常重視社會各界的提名，名單涵蓋各界的菁英，例如弱勢族群或是高科技產業代表。

至於吳敦義是否確定列入不分區名單，杜建德指出，吳敦義是一個有使命感的人，也曾考慮過總統大位，排第幾名不敢論斷，如果吳敦義列入不分區，將會被排進政治組，而政治組的名次會一定會在專業組後面。

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