她算塔羅牌測劈腿　「連翻2張皇后」男友惱羞打斷腳踝…結局果然準爆！

▲算塔羅牌的結果導致女子遭到男友暴力相向。（示意圖／取自免費圖庫）

記者陳亭伃／綜合報導

許多情侶在交往時，都會去嘗試算命或是塔羅牌來問問「適合與否」的問題，但很多時候這樣的「算命」都是參考用，並非真的需要當事人認真以待。國外近日一對情侶，女友因為好奇去算了塔羅牌，沒想到卻顯示男友會劈腿，男方一氣之下竟直接打斷女友的腳踝。

綜合外媒報導，珍娜（Jenna Clemence）與41歲的男友強森（Ben Johnston）約會將近一年，這一年來兩人有甜蜜也有爭執，但基本上仍是感情生活相當正常的一對愛侶。然而日前珍娜因為好奇而去算塔羅牌，並且問了「強森是否在外面有別的女人？」沒想到卻一連翻出兩張「皇后卡」。

過去珍娜就多次懷疑強森的行為有些可疑，塔羅牌的暗示讓她心裡不安全感出現，接著強森的姐姐聽聞之後，面有難色地告訴珍娜，「其實確實有看過強森帶過別的女生到家裡」。這時強森回到家，兩人為此而爭執，強森竟一氣之下直接打斷珍娜的腳踝。



▲強森因為被女友算塔羅牌發現劈腿，氣到打斷對方腳踝。（圖／翻攝自當地警方）

珍娜事後告訴媒體，「我只是還在懷疑男友劈腿時，他自己就證明了塔羅牌的結果是準確的，當時我問他他也沒有否定，而是強森的姊姊告訴我，其實他還有另外一個女朋友。」

警方接獲報案後，於是將強森逮捕歸案，並以傷害罪將他起訴，預計若指控屬實，他將面臨16個月有期徒刑、緩刑6個月。