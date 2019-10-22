快訊／國民黨不分區名單11/13出爐　吳敦義排在「專業組」後面

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者宋良義攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨不分區立委提名作業將啟動，組發會22日將把不分區立委提名辦法、作業要點及時程，正式提送中常會通過，展開提名作業，黨主席吳敦義確定進入不分區安全名單。國民黨副秘書長杜建德15日表示，如果吳敦義列入不分區，將會被排進政治組，而政治組的名次一定會在專業組後面，暫定11月13將名單提報中常會。

杜建德表示，不分區立委的提名辦法原則上10月23日提報中常會，目前暫定10月24、25日這兩天請各級單位推薦，10月28號提名小組受理推薦，10月29至11月11號之間進行查核，11月13日將排名順序提報中常會，11月16日召開中央委員會議做最後確認，11月18日之前會報請吳敦義核定。

杜建德表示，彙整各界推薦的名單之後，根據功能性、代表性、均衡性三大指標，國民黨一定非常重視社會各界的提名，名單涵蓋各界的菁英，例如弱勢族群或是高科技產業代表。

至於吳敦義是否會列入不分區名單，杜建德指出，吳敦義是一個有使命感的人，也曾考慮過總統大位，排第幾名不敢論斷，如果吳敦義列入不分區，將會被排進政治組，而政治組的名次會一定會在專業組後面。

▼國民黨不分區提名時程。（圖／記者徐政璿攝）