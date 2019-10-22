北二高香山路段3車追撞　「70歲駕駛雙腳卡方向盤底座」出動吊車脫困

▲北2高102公里處上午發生一起追撞車禍，70歲的鐘姓駕駛被卡在車內動彈不得。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

北二高北上102公里處靠近香山路段22日上午7時許發生追撞車禍，1輛小客車與2台小貨車追撞，造成一名小貨車駕駛腳被卡在駕駛座內，最後由拖吊車協助使用鋼索勾掛方向盤，向外拉出救援空間，出勤人員才順利救出傷者，這名傷者生命徵象穩定，意識清楚，已由救護車送往醫院救治，而整起事故發生的原因與肇責，仍待警方釐清。

新竹市消防隊上午7點53分接獲通報，位於北二高北上102公里處靠近香山路段有1輛小客車與2輛小貨車發生追撞事故，而最後1台小貨車的70歲鐘姓駕駛因雙腳遭方向盤底座夾住無法脫困，最後由拖吊車協助使用鋼索勾掛方向盤，向外拉出製造出救援空間，才救護人員順利救出鐘男。

鐘姓駕駛左腳踝腫脹、右腳踝約有10公分撕裂傷。而另一台小貨車的56歲張駕駛，則因後腦勺撞擊玻璃，造成腫脹、頭暈想吐。2名患者均意識清醒、生命徵象穩定，由救護車共同協助送往馬偕醫院救治。

3名駕駛均排除酒駕，整起車禍肇責，仍待警方釐清，國道警方也呼籲，國道尖峰時端車多壅擠，駕駛應保持高度注意與良好車距，以保持安全。

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