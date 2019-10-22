屏東縣分局長者交安PK賽　擺脫「偶包」束縛…笑翻全場





記者陳崑福／屏東報導

屏東縣警局鑑於長者交通事故頻生，舉辦「護老交通安全巡迴宣導分局PK賽」，自16日起陸續展開分局間兩兩相比的淘汰PK賽，由場地分局邀請轄內的高齡者到場觀賞。由於評分的標準由在場的長者進行投球評分，造成了旋風，吸引引轄內的各個關懷據點自發性的動員阿公（嬤）到場體驗，既新鮮又收到宣導效果（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）。

▲▼爆滿觀眾、演出。

21日在枋寮區漁會宴會廳舉辦的第二場次的「分局PK賽」，由內埔警分局對上恆春警分局，吸引了近500名的長者到場觀賞，致現場座椅不敷使用，主辦單位交通隊也速再緊急商借應急。

▲▼大合照、交通隊長魏坤男（右三）頒獎給內埔警分局長蔡耀順（左三）。



比賽到近午時分完成評分，由內埔警分局勝出，贏得該場比賽，也取得11月17日屏東公園總決賽的參賽資格。

內埔警分局話劇表演主要由內勤及偵查隊業務組人員擔綱演出。編劇的構思主軸，希望高齡者遵守路權，且外出晨運或夜間散步應著亮色衣服或配戴警示燈，以維安全。

該分局的話劇，先由常訓教官以「花痴」的扮相，抓住了每位長者的目光；女警再以RAP的方式取代口白式的沉悶宣導；另結合時下最夯的直播主向長者宣導7月及10月的酒駕新制，全場的表演、串場，一氣呵成，擺脫「偶包」（偶像包袱）的束縛，浮誇式的表演，逗的滿堂喝彩，令在場長者留下深刻印象，贏得所有長者評審的青睞。

分局長蔡耀順表示，同仁對於話劇的呈現，無論是道具的製作、劇本的修編都腦力激盪而來，且在賽前一日，團員又利用勤餘到會場彩排走位，非常用心。就是希望長者在歡笑之餘，能瞭解各個警察同仁的用心，遵守路權觀念及注重交通安全。