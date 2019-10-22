14歲小妹受夠「大10歲噁哥狂求愛」　遭綁架到男方家…直接淋油自焚逃婚！

▲14歲女孩拒絕結婚，竟自焚。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

縱使人權組織試圖阻止印度童婚的狀況發生，但還是有些悲劇來不及阻止。日前在印度馬哈拉什特拉邦就出現一起男子強迫14歲女孩結婚的案例，而因為男方刻意綁架女孩，導致女孩家人擔心傳出去會對名聲不好，所以並未報警，最終該名女孩在身心遭到摧殘下，選擇引火自焚。

綜合外媒報導，24歲的男子亞達夫日前因為想跟一名14歲的女孩結婚，多次求愛遭到拒絕，長期下來亞達夫不僅會跟隨女孩回家，還多次騷擾，直到6個月前，亞達夫竟然趁著女孩外出，直接將她綁架回家，要求對方一定要結為連理。

▲女孩被男子綁走後家人卻不願意報警，最後卻釀成悲劇。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女孩的家人接到電話後，得知女孩已經被帶到亞達夫的家中，擔心家庭名譽會受損，讓街坊鄰居看笑話，於是決定隱忍不報警，然而女孩卻不想嫁給亞達夫，最終竟在身心遭到凌辱的情況下選擇自焚，被送往醫院緊急搶救，5天後還是宣告不治。

警方表示，女孩很早就跟家人說遭到亞達夫的騷擾，但是卻沒有人願意伸出援手，最後只能選擇這樣的方式抗議，而原先急著想要娶女孩的亞達夫則是已經消失，目前警方正在全力追緝。

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