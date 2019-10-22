　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

14歲小妹受夠「大10歲噁哥狂求愛」　遭綁架到男方家…直接淋油自焚逃婚！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼印度童婚。（圖／達志影像／美聯社）

▲14歲女孩拒絕結婚，竟自焚。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳亭伃／綜合報導

縱使人權組織試圖阻止印度童婚的狀況發生，但還是有些悲劇來不及阻止。日前在印度馬哈拉什特拉邦就出現一起男子強迫14歲女孩結婚的案例，而因為男方刻意綁架女孩，導致女孩家人擔心傳出去會對名聲不好，所以並未報警，最終該名女孩在身心遭到摧殘下，選擇引火自焚。

綜合外媒報導，24歲的男子亞達夫日前因為想跟一名14歲的女孩結婚，多次求愛遭到拒絕，長期下來亞達夫不僅會跟隨女孩回家，還多次騷擾，直到6個月前，亞達夫竟然趁著女孩外出，直接將她綁架回家，要求對方一定要結為連理。

▲▼火，火災，火葬，炭火，生火。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女孩被男子綁走後家人卻不願意報警，最後卻釀成悲劇。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

女孩的家人接到電話後，得知女孩已經被帶到亞達夫的家中，擔心家庭名譽會受損，讓街坊鄰居看笑話，於是決定隱忍不報警，然而女孩卻不想嫁給亞達夫，最終竟在身心遭到凌辱的情況下選擇自焚，被送往醫院緊急搶救，5天後還是宣告不治。

警方表示，女孩很早就跟家人說遭到亞達夫的騷擾，但是卻沒有人願意伸出援手，最後只能選擇這樣的方式抗議，而原先急著想要娶女孩的亞達夫則是已經消失，目前警方正在全力追緝。

►►買起來！不買會後悔

ET快訊
那對夫妻宣布「懷上第二胎」　妮妮要當姐姐了！
不同位置徵兆不一樣！醫提「腸癌3病灶」：直腸癌會一直想大便
史上最尷尬！「前後任同場」女星臉垮退通告…蹲攝影棚大哭
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

年輕保姆到職1年就懷孕　天真雇主傻送禮…竟不知「嬰兒親生爸竟是11歲兒」！

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場…竟是「國中初夜登大人床伴」！

雙胞弟「假扮哥哥」測試女友　開門瞬間「女友眼神逐漸母湯」才知自己綠爆！

高中弟遭女友狠甩「拿長槍闖學校」　眾人尖叫衝出…足球教練一個擁抱惹哭全場

他目睹「妹妹懸掛樹上斷氣」　1年後走不出陰霾…開趴完進房跟著去了！

智利暴力抗議釀11死…民眾趁亂縱火搶劫　機場受阻取消200航班

加州推出大麻檢測儀　比酒測靈敏10億倍...一個月前吸也能測出

恐怖巧合！21歲男躺棺材「燦笑比YA」拍照...24小時後車禍身亡

辣妻摔車跌進沙漠仙人掌叢中　「6顆插喉嚨」全身慘被刺插爆

絕命終結站真實版！他追撞卡車「整排原木插爆休旅車」奇蹟生還

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

遊樂園驚見「印地安活屍」亂舞 鬼王陪玩設施...遊客驚呆：超逼真

遭火車撞失去雙腿...仍不放棄夢想 她徒手登自由女神頂端：想激勵別人

超養眼！雷神半裸舉啞鈴健身　烈陽下狂曬大肌肉...少女們流口水啦

宜蘭翁回收「切鐵管」爆炸慘死　國軍比對竟是F-16戰機火箭彈！

早餐口味甜變鹹、生活便利度↑ 超愛台！法國人被「台化」的5件事

智利暴力抗議釀11死…民眾趁亂縱火搶劫　機場受阻取消200航班

加州推出大麻檢測儀　比酒測靈敏10億倍...一個月前吸也能測出

恐怖巧合！21歲男躺棺材「燦笑比YA」拍照...24小時後車禍身亡

辣妻摔車跌進沙漠仙人掌叢中　「6顆插喉嚨」全身慘被刺插爆

絕命終結站真實版！他追撞卡車「整排原木插爆休旅車」奇蹟生還

14歲小妹受夠「大10歲噁哥狂求愛」　遭綁架到男方家…直接淋油自焚逃婚！

3歲童11m陽台摔下…「意外降落」黃包車後座　奇蹟瞬間全都錄

日天皇德仁即位2000外賓出席　有人欣喜…退休醫卻冷看：大驚小怪

深受德仁感動！安倍晉三祝賀日皇即位　壽詞：為日本驕傲盡最大努力

俄軍機再闖東海防空識別區！　南韓空軍F-15K戰機緊急升空示警

波力-KY延遲輸入重大訊息　證交所處5萬元違約金

【廣編】全球知名性福專家　推出史上第一款床遊　杜蕾斯「大人的床上遊戲」讓今晚不只激情更親密

宜蘭頭城驚見鏽蝕未爆彈　六軍團初判為「早年遺留彈體」

衝新南向！輸銀資本額僅300多億元　財長支持增資

太空人惹麻煩　助理總管騷擾女記者大喊「我們有歐祖納！」

KD自信「若沒受傷必能助勇士3連霸」　竟稱自己是比柯瑞強的射手？

Google Pixel 4人氣爆棚　台灣大統計：「如此橘」預約/預購最搶手

主計總處：20至24歲者失業率最高　主因是在職場調適階段

全運會／好奇心驅使站上高台　跳水蘿莉李韋臻廣告爆紅

中職／剛升一軍狂拿MVP　林安可首年自評：普通

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

他到旅館洗澡　撞見女友偷吃50歲大叔

男被炒魷魚不喪志　8年後翻身變富豪

恐怖實驗室！小狗灌藥出血...被帶去處決還討摸

酒醉女被捕　扭動屁股狂蹭警下體

被騙2.2兆　陸客飛馬國下跪痛哭唱國歌

德仁即位3衣裝曝光　雅子絕美十二單

愛貓被殺！俄女鎚爆室友腦袋還分屍

保姆到職1年就懷孕　天真雇主竟不知嬰兒爹是自己兒

Live／日皇即位儀式　千人觀禮！

林鄭「有損天皇顏面」　7萬人連署撤邀

醫生誤將子宮拉出！22歲婦尖叫亡

更多熱門

相關新聞

3歲童11m摔下　竟「意外降落」黃包車後座

3歲童11m摔下　竟「意外降落」黃包車後座

印度3歲小男孩帕夫（Parv Jain）日前意外的從2樓墜落，原以為從高達11公尺的高度掉下，撞擊到地板一定必死無疑，但一輛黃包人力車當時正好從陽台下方經過，帕夫整個人好巧不巧就落在車子後方的座位上，奇蹟似的沒有受到任何傷害，幸運活了下來。

「印度製造」iPhone XR在當地開賣！售價跟台灣相近...鴻海負責組裝

「印度製造」iPhone XR在當地開賣！售價跟台灣相近...鴻海負責組裝

驅魔儀式！印度牧師「手拿長鞭」　扯髮狂抽中邪女

驅魔儀式！印度牧師「手拿長鞭」　扯髮狂抽中邪女

好心救蛇反被恐怖勒脖　男差點斷氣

好心救蛇反被恐怖勒脖　男差點斷氣

遭男子走私　13隻鸚鵡上法庭當證人

遭男子走私　13隻鸚鵡上法庭當證人

關鍵字：

印度童婚自焚火燒

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

黑男被嗆「年輕肉體很好用吧」！

余苑綺癌細胞擴散！余天痛哭「幫我女兒集氣」

雙胞弟「假扮哥哥」測女友　開門見女友眼神才知自己綠爆

女神級「熊貓外送員」　身分曝光男客心碎

客「硬選髒桌叫人收」店員忙翻納悶　網解答

「我要到士林住博」　乘客：差點和司機大哥打起來

妹子付不出喪葬費　PTT土豪哥出手贊助20萬

她餵葡萄給狗吃　嘴唇一半也被吃掉

水電工換開關收700！人妻內疚被網罵爆　

領養到狗王！媽花2年教成天使汪

余苑綺不菸不酒…33歲患直腸癌3期！熬過12次化療又擴散

他見「小22歲嫩女友」家長提親　女友媽登場竟是中學床伴

泰王令：剝奪詩妮娜貴妃一切頭銜

女看新聞頻發抖　追中和女同學下落才知遭性侵殺害

高宇蓁喝林佑星喜酒…巧遇前男友！

更多

最夯影音

更多
「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感

「最帥21歲韓國舞蹈老師」引暴動 莊敬高職學生嗨翻：教學超有感
男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

男拿安全帽「海K車窗」卻敲不破 轉身飛踢徒手猛拍...網笑：在忙啥

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

工地福利車遭潑漆！身障兒受害　單親母哽咽：完全沒考慮我小孩

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

河路好會！拉書包打招呼只隔幾公分　路雲出招撩金惠允「心臟狂蹦蹦跳」

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

「他當市長什麼都還沒做較沒壓力」　柯文哲高雄狂酸韓...台下一片叫好

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面