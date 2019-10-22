生完21個小孩又要生！　超級媽開心迎接第22胎：希望是男孩

▲雷福德一家預計明年生下第22個孩子。（圖／翻攝自YouTube／The Radford Family）

記者李振慧／綜合報導

英國最大家庭再傳喜訊，44歲超級媽媽雷福德太太(Sue Radford)近來與48歲丈夫諾埃爾(Noel)開心宣布，已育有21個孩子的他們，明年又將迎接第22個孩子，並興奮在YouTube影片中公布孩子的超音波照，十分期待這次能如願生個男孩。

雷福德1989年懷下第一胎時才年僅14歲，目前已生下21個孩子的她，全家一同居住在蘭開夏郡莫克姆市(Morecambe)一棟有著10間房的房子裡，主要經濟來源來自諾埃爾的薪水，以及每周英鎊170元（約台幣6741元）的家庭補助金，雖然她曾在2018年揚言，自己不會再繼續生下去了，沒想到如今又傳出懷孕喜訊。

雷福德在影片中開始表示，「現在你知道了，我們又將擁有一個孩子，懷孕即將滿15週，我們希望能夠盡快知道孩子的性別」，這名新成員的預產期將在明年4月，由於上次生了一個女孩，所以她很希望這次能生下男孩，「我很好奇，能不能讓家中小孩男女的性別個別是11個。」

雷福德一家目前年紀最大的孩子，已是30歲成人，然而年紀最小的女兒才出生18個月，要養活這麼大的一家人更非易事，他們每天光是早餐就會喝掉18品脫牛奶、3公升果汁以及3盒穀物麥片，每次家庭出遊則宛如「軍事行動」一般，所有孩子的衣物都必須放在貼有名字的袋中以便識別。

►即日起，我退出老化黨。