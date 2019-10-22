韓國瑜批一例一休「不符需求」！感慨喊：勞工想多賺錢、老闆想讓員工多加班

記者許宥孺、戴若涵／高雄報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前面對民眾陳情「一例一休」議題，先是高喊「必須重新檢討」，而後又表示，若自己當選總統，要「廢除一例一休」。他21日下午赴嘉義出席庶民座談會時，再開砲「一例一休已經沒有辦法符合現在多元勞動狀態的需求」。

▲▼高雄市長韓國瑜21日再談一例一休。（圖／記者賴君欣攝，下同）

韓國瑜日前正式啟動選戰模式，先前南下屏東展開傾聽民意之旅時，面對一名支持者提到「希望廢除一例一休」，他先是回應「一定會重新檢討」，接著17日赴內埔天宮昌黎祠參拜時，則再度提到，「一例一休實施這一段時間以來，企業主跟勞工朋友怨聲載道，所以我再重申一遍，如果有機會當中華民國總統，我會主動廢除一例一休」。

這一席話引來總統蔡英文、行政院長蘇貞昌等人的批評。他21日到嘉義黨部舉辦庶民座談會，再度表態，「一例一休把頭家脖子卡住，一例一休把勞工肚子給綁住，所以造成很大很大的影響，因此我才會提出一例一休要重新檢討、要廢止」。

他強調，「勞工想要多賺一點錢，老闆想要能夠多讓員工加班一起來，但一部、一個法令把它全部框住，已經沒有辦法符合現在多元勞動狀態的需求」。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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