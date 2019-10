快訊／加拿大大選結果出爐！杜魯道成功連任總理　將籌組少數政府

▲ 杜魯道近來醜聞纏身,近期民調結果不理想。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

加拿大21日舉行第43屆大選,執政黨自由黨、在野黨保守黨等爭奪眾議院338個席位,將決定醜聞纏身的現任總理杜魯道(Justin Trudeau)是否能夠連任,或由政敵熙爾(Andrew Scheer)掌權。加拿大廣播公司(CBC)最新消息指出,杜魯道率領的自由黨拿下156個席次,成功贏得第二任期,但無法保住國會多數,預計籌組少數政府。

根據CBC報導最新開票結果,自由黨取得156席,保守黨拿下121席,魁北克政團(Bloc Quebecois,又譯「魁人政團」)擁32席,新民主黨取得25席,綠黨有3席,無黨籍1席。杜魯道將連任下任總理,但自由黨席次未達170席,無法籌組第二個多數政府。杜魯道的地位也將被削弱,未來得取得左傾的反對黨支持,才能推動關鍵立法。

