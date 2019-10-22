快訊／加拿大大選結果出爐！杜魯道成功連任總理　將籌組少數政府

▲ 杜魯道近來醜聞纏身，近期民調結果不理想。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大21日舉行第43屆大選，執政黨自由黨、在野黨保守黨等爭奪眾議院338個席位，將決定醜聞纏身的現任總理杜魯道（Justin Trudeau）是否能夠連任，或由政敵熙爾（Andrew Scheer）掌權。加拿大廣播公司（CBC）最新消息指出，杜魯道率領的自由黨拿下156個席次，成功贏得第二任期，但無法保住國會多數，預計籌組少數政府。

根據CBC報導最新開票結果，自由黨取得156席，保守黨拿下121席，魁北克政團（Bloc Quebecois，又譯「魁人政團」）擁32席，新民主黨取得25席，綠黨有3席，無黨籍1席。杜魯道將連任下任總理，但自由黨席次未達170席，無法籌組第二個多數政府。杜魯道的地位也將被削弱，未來得取得左傾的反對黨支持，才能推動關鍵立法。

CBC reports that the Liberal Party have won or are leading in 145 seats, compared to 119 for the Conservatives. pic.twitter.com/nAA550gqFI — Kate Lyons (@MsKateLyons) October 22, 2019

據報導，醫療保健、氣候危機與生活成本是選民最關心的問題。現年47歲的杜魯道上周才獲得美國前總統歐巴馬（Barack Obama）的支持，有望提升選情，但在「塗黑臉」舊照曝光後捲入種族歧視爭議，再加上此前被爆對前任司法部長施壓，要求撤銷對一家大型工程公司的賄賂指控，讓他陷入苦戰。

過去幾周以來，自由黨與保守黨民調不相上下。民調機構益普索（Ipsos）公共事務執行長布瑞克爾（Darrell Bricker）提到，領先的自由黨及保守黨在全國的支持度相當接近，主要是因兩黨都已失去其他政黨的支持，且偏左的新民主黨近來人氣竄升，因為該黨主席駔勉誠（Jagmeet Singh）在辯論中的表現相當出色。

但加拿大獨立研究機構Earnscliffe Strategy Group本月分析，保守黨與自由黨都無法直接獲得多數政府的席位。政黨在眾議院的席位需多於170個，才能組成多數政府；若低於170席則須組成少數政府。

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