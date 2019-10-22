快訊／加拿大大選初步結果出爐！杜魯道料成功連任　將籌組少數政府

▲ 杜魯道近來醜聞纏身，近期民調結果不理想。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大21日舉行第43屆大選，由執政黨自由黨與在野黨保守黨競爭眾議院338個席位，將決定醜聞纏身的現任總理杜魯道（Justin Trudeau）是否能夠連任，或由政敵熙爾（Andrew Scheer）掌權。加拿大廣播公司（CBC）最新消息指出，杜魯道率領的自由黨已經拿下逾145個席次，料將成功贏得第二任期，但無法保住國會多數，預計籌組少數政府。

CBC reports that the Liberal Party have won or are leading in 145 seats, compared to 119 for the Conservatives. pic.twitter.com/nAA550gqFI — Kate Lyons (@MsKateLyons) October 22, 2019

過去幾周以來，自由黨與保守黨民調不相上下。民調機構益普索（Ipsos）公共事務執行長布瑞克爾（Darrell Bricker）提到，領先的自由黨及保守黨在全國的支持度相當接近，主要是因兩黨都已失去其他政黨的支持，且偏左的新民主黨近來人氣竄升，因為該黨主席駔勉誠（Jagmeet Singh）在辯論中的表現相當出色。

但加拿大獨立研究機構Earnscliffe Strategy Group本月分析，保守黨與自由黨都無法直接獲得多數政府的席位。政黨在眾議院的席位需多於170個，才能在加拿大全國選舉中獲勝；若低於170個則須組成少數政府。

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