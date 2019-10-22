貨車轉角卸貨！女駕駛一瞥「隱藏版斷頭台」嚇壞　網：老婆前任就這樣走的

▲有熱心騎士上前提醒。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友今在某處路口轉角，看到一台臨停貨車在卸貨；但重點是，升降尾門竟大剌剌停在空中，薄薄一片猶如斷頭台，不走近根本難以發現，最後還是熱心騎士上前提醒，司機大哥才惦惦收門。

女網友在「爆怨公社」發文直呼，「大哥，這種事僥倖不得啊！薄薄一片要靠近了才看得到，不小心就出人命了。」只見大貨車違停在轉角處，而升降尾門不僅沒關上，也沒降至地面，就這樣直挺在半空中。

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看到眼前的一幕，女網友十分傻眼，就怕路過騎士沒發現，進而釀成悲劇；好在有位熱心男騎士見狀，立刻上前提醒司機大哥，對方才終於肯把門收起來。

▲騎士們見到升降尾門都心驚驚，尤其晚上視線更差。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

對此，網友們也覺得相當驚悚，認為至少放個三角錐警示，「真的，昨天也是差點撞上，騎車真的要注意安全」、「超薄欸...很危險的」、「根本絕命終結站會出現的橋段啊」、「要放三角錐，不然尾門就像一把大菜刀」、「人頭斬，機車索命台」、「我老婆的前男友，就是半夜騎車撞到這個走的」。

而po文更釣出苦主們，崩潰表示，「去年8月，司機違停沒有把升降板降下來，我朋友載我的時候，因為下雨視線不良，沒看到那一片，結果機車整個撞上去，送到醫院立刻開刀，我的腳踝韌帶斷裂，傷口4*7公分，手術住院加上復健，將近1年才康復。現在看到貨車的升降板都會很害怕」、「我曾經撞過，真的瞬間頭暈，而且門都關起來了，這個偏偏沒收，還停在地下道要上來的轉彎處，根本來不及反應」。

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