林鶴明：國民黨才是操作陳同佳案　蔡陣營不會失分

▲20歲陳同佳在台殺害女友潘曉穎，釀一屍兩命。（圖／翻攝網路、當事人臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

在台灣犯下殺害女友的香港籍男子陳同佳有意來台投案，但蔡政府以港府政治操作為由拒絕陳同佳入境，引發外界質疑有政治考量。對此，蔡英文連任競選辦公室文宣群副執行長林鶴明22日表示，國民黨才是選舉操作，而非人權聲援，他不擔心蔡陣營會因此失分。

對於政府團隊為何沒在第一時間接受人犯，林鶴明表示，講民粹很簡單，殺人償命、香港人在台灣殺香港人，就該負責，關起來再說，這都很簡單，但中間有法律問題，內政部、法務部做把關工作，而把關就是法律制度問題，需要時間釐清訊息，讓社會理解。

針對此事是否影響蔡陣營的選情，林鶴明認為，不能用選戰去看，這只是討論的過程，不是結果，不會讓民意說政府哪裡做不好，國民黨想把它做選舉操作，不是司法個案，也不是人權聲援，「之前香港的事，國民黨怎麼都不出來講？現在忽然覺得人權議題要聲援？」

▲陳同佳與女友一起返回飯店，而陳同佳手上就提著剛買來的粉紅色行李箱。（圖／翻攝監視器畫面）

▲陳同佳勒斃女友後，將遺體裝入行李箱，棄屍淡水一自行車道草叢內。（圖／翻攝監視器畫面）

▲林鶴明接受專訪。（圖／Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供）

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