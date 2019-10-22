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桃園大樓暗夜惡火！1女被救出不治　8月大男嬰嗆傷7人送醫

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市延壽街一棟7層樓民宅22日凌晨發生大火，桃園市消防局人員趕抵救火，雖在10分鐘控制火勢並陸續從火場救出受困民眾，但其中簡姓女子被救出後已生無生命跡象，送醫急救仍宣告不治，其餘7人包含1位8個月大男嬰則受到輕傷，火警發生原因仍在調查中。

▲桃園市延壽街大樓民宅22日凌晨發生大火，起火點從3樓竄出，但仍發生1名女子不幸死亡、7人輕傷慘劇。（圖／民眾提供）

▲桃園市延壽街大樓民宅22日凌晨發生大火，起火點從3樓竄出，但仍發生1名女子不幸死亡、7人輕傷慘劇。（圖／民眾提供）

▲桃園市延壽街大樓民宅22日凌晨發生大火，消防局人員22日上午在火場鑑識。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市延壽街大樓民宅22日凌晨發生大火，消防局22日上午在火場鑑識。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據桃園市消防局調查，火警發生於22日凌晨0時36分，位於延壽街上的民宅從3樓客廳冒出大火，濃煙與大火迅速竄燒，其中3樓簡姓住戶1家5口有4人被救出，其中35歲的簡女被救出時已無呼吸心跳，經送醫急救還是回天乏術，傷亡者名單如下：

▲桃園市延壽街大樓民宅22日凌晨發生大火，消防局人員火場採證鑑識中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市延壽街大樓民宅22日凌晨發生大火，消防局人員火場採證鑑識中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

傷者共8名：

(1)簡姓女性35歲，外科OHCA，送聖保祿醫院(起火戶民眾)。
(2)劉姓女性59歲，輕傷，送桃園醫院(起火戶民眾)。
(3)簡姓男性30歲，輕傷，送桃園醫院(起火戶民眾)。
(4)簡姓女姓33歲，輕傷，送經國敏盛(起火戶民眾)。
(5)簡姓男姓61歲，輕傷，送經國敏盛(起火戶民眾)。
(6)顧姓男姓53歲，輕傷，送天晟(頂樓民眾)。
(7)朱姓女姓38歲，輕傷，送天晟(頂樓民眾)。
(8)王姓男嬰8個月，輕傷，送長庚(頂樓民眾)。

▲桃園市延壽街大樓民宅22日凌晨大火，消防局人員火場勘災。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市延壽街大樓民宅22日凌晨大火，消防局人員火場勘災。（圖／記者沈繼昌翻攝）

據住在火場對面的許姓住戶說，21日晚間約11時40分左右，他在住家打電腦時，就聽見對面大樓傳來疑似爆裂聲音，但並非爆炸聲，他打開窗戶一看從3樓竄出濃煙，沒多久整戶就陷入大火中，他趕緊以手機拍攝並報案處理。

消防局表示，大火發生後，消防局總計出動消防人員57名、21輛各式救災車輛，大火於0時54分被控制，起火現場3樓住家客廳，面積約20平方公尺，損失金額估計約20萬元，確實起火原因仍待調查。

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