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3位副發言人是「黑官」？柯文哲：反正也不用多付薪水啊

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記者陳家祥／台北報導

過去台北市歷任市長僅設一位發言人專責對外發言，但柯文哲2014年上任後，除原的發言人一職外，還增設有1名副發言人，去年連任後再加碼2名副發言人，陣容龐大。面對議員質疑市府組織編制並未有副發言人一職，市府卻一口氣設3位，柯文哲說，「反正那也不用多付薪水啊」，認為發言還是專業，什麼樣的題目就派誰出去講話。

柯文哲上任台北市長後，除了聘任林鶴明（現總統府發言人）為發言人外，還找來黃大維擔任副發言人。2018年連任後，再新增2個發言工作缺，由劉奕霆（現觀傳局長）擔任發言人，「學姊」黃瀞營、「小牛」柯昱安以及陳明文之子陳冠廷3人擔任副發言人。目前則是由前駐荷蘭代表周台竹擔任發言人，「學姊」黃瀞營、陳冠廷以及戴于文擔任副發言人。

對於議員質疑副發言人太多，柯文哲22日受訪時說，「反正那也不用多付薪水啊」，這就是一種功能性的分組，也不是說到那頭銜就要領那份薪水，還好啦。

柯文哲表示，什麼樣的題目派誰出去講話，遇到國際事務的話陳冠廷還是比較熟悉，其實有時候發言還是專業；他笑說，像他每天被迫堵麥，要是講葉克膜他就是專家，講什麼建築、容積率，他就不懂。

而議員質疑公私不分？柯文哲反問，「這跟公私不分什麼關係？」，認為若要黨政不分，看是要用小英做標準還是用韓國瑜做標準，大家拿來講，「我一定比他們好的」。
 

▲▼1021柯文哲時事堵訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者張榮恩攝）

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