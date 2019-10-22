中美脫鉤世界經濟會有「災難性後果」　陸學者：不信會走到那天

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

中國現代國際關係研究院院長袁鵬21日表示，中美40年的交往已經是形成了一個深度相互依賴的關係，脫鈎的結果是兩敗俱傷，而且全世界的經濟會出現災難性的後果，自己不相信中美會走到那一天。他強調，台灣問題是最核心且敏感，「我們還是會以最大的耐心和毅力去解決這個問題。」

根據《中評社》，袁鵬21日主持以「亞太安全構架」為主題的第九屆北京香山論壇分組討論，會後受訪談及中美和台海關係時表示，川普政府執政以來，美國的對台政策發生了急劇變化，從立法方面看，美國簽署通過了「與台灣交往法」，同時美國還在繼續對台軍售，以及在高層互動方面，都在逐漸突破過去的常規。

▲中國現代國際關係研究院院長袁鵬。（圖／翻攝自中國現代國際關係研究院網站）

他認為，這兩個因素嫁接在一起，再加上現在中美在重大問題上的戰略博弈，就使得台灣問題確實到了一個非常嚴峻的時刻，「我們也相信時間會在我們這一邊，只要不出現鋌而走險的行動，我們還是有信心把它控制在一定範疇之內」，但是如果出現一些極端情況，那中國必然會做出我們應有的反應。

至於「中美脫鉤問題」，袁鵬表示，「脫鈎」是一種形象的說法，同時也是美國一些極端派有意為之，所以這不僅客觀存在，也是一個主觀意圖。他強調，「事實上我們在高科技的部分領域已經看到了脫鈎的態勢，同時在經貿方面很多美國的鷹派人物試圖把它脫鈎。」

▲第九屆北京香山論壇 。（圖／記者任以芳攝）

第九屆「北京香山論壇」21日舉行開幕式，中國大陸國務委員兼國防部長魏鳳和發言時，對中美關係軟硬兼施，先暗指美國插手也解決不了任何問題，制裁施壓也很難達到目的。「中國人不吃這一套，也不怕這一套，中國人民在困難面前，從來都是越壓越強，越挫越勇。」後段演講又提及，「中美軍事關係整體穩定，面臨問題挑戰，繼續溝通增進互信，加強合作，中方堅持與人為善，與鄰為伴，穩定發展與周邊國家軍事關係。」

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