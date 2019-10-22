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產業缺工徵才25日提供逾600職缺　汽車相關產業占7成

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▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於10月25日上午辦理「2019年度特色產業缺工徵才」活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於10月25日上午辦理「2019年度特色產業缺工徵才」活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市永康區一直是汽車零組件相關產業的重鎮，無論是車燈、車用窗簾、車用電池及輪框在產業都居領先地位，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心，特於10月25日上午10時至12時30分，辦理「2019年度特色產業缺工徵才」活動。

永康就業中心指出，25日於永康休閒育樂中心二F（台南市永康區永科七路200號）辦理「特色產業缺工徵才」活動，當天共集結18家廠商，提供逾600個職缺，歡迎求職轉職民眾把握機會。

永康就業中心表示，越接近年底工作機會相對的減少，所以有工作需求的民眾，一定要把握此次的機會，本次設攤的廠商有南良實業、金連揚、永家興五金、翌升實業、群創光電、亞獵士、統一企業、南光化學、宏遠興業、國興畜產等11家，代收履歷的有台南電池、百盈實業、台灣穗高、好帝一食品、琮偉機械、和昌精密、慶康科技等7家廠商，提供的職缺有技術員、機電維修專員、生管專員、設備技術士、助理技術員、倉管人員、會計、司機、清潔人員、作業員、包裝員………等工作相當多元，其中群創光電的設備技術士起薪為33~39K，又因公司訂單增加，目前急缺人才，近期會有多場的徵才；另南良實業多項職缺起薪皆超過28K，南光化學廠務工程師起薪33~38K，請民眾多加利用。

本次徵才為讓民眾更加了解職缺的內容，永康就中心外展人員貼心的替多家廠商拍攝工作影片，讓民眾應徵時更能了解實際工作狀況，以減少民眾往返奔波的辛苦，以上活動欲知更詳細訊息可上雲嘉南分署網站：https://goo.gl/R7nenb
/或臉書搜尋關鍵字「賈好嘉」或電洽：06-2038560永康就業中心或加入永康就業中心的LINE(ID:@pkx6862r)。

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