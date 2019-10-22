台中mini cooper與機車相撞　女騎士頭部重創送醫不治

▲83歲王姓女騎士22日清晨騎車遭撞，傷重送醫不治。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民楊姓女子（48歲），22日清晨5時31分許，駕駛自小客途經大雅區中清路大明國小前，撞上王姓女機車騎士（83歲），警方獲報趕赴現場時，王女已無呼吸心跳，送往醫院急救仍回天乏術，經酒測雙方均無酒精反應，詳細肇事原因警方正釐清調查中。

警方指出，楊女駕駛mini cooper沿中清路四段外側車道往沙鹿區方向行駛，行經T字路口時，與王姓女機車騎士發生碰撞，楊女供稱，機車突然從左側竄出，看到時已來不及反應。

強烈撞擊力道，造成自小客駕駛座前方擋風玻璃呈蜘蛛網狀碎裂，左前方板金凹陷，王姓女機車騎士頭部受傷，警到場時王女已無呼吸心跳，送往大雅清泉醫院急救仍不治，經測雙方均無酒精反應。

▲自小客駕駛座前方擋風玻璃呈蜘蛛網狀碎裂，左前方板金凹陷。

警方表示，王女遺體已從醫院運往家中，其家屬正在處理後事，詳細事故原因及相關肇責正在釐清調查當中。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

超商驚見E球嫩模「內衣外穿」 深V炸出「人字豪溝」網暴動：好3D！

余苑綺罹「心型子宮」百萬分之一機率懷孕！ 搶時間「2年搏命生2胎」癌細胞卻轉移

外食族便當菜怎麼選？營養師推「自助餐4款範例」：跟著夾就對了



