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【約瑟夫占星】10/23-10/29星座占星：天蠍桃花爆棚　射手正偏財絕佳

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10/23-10/29星座占星【約瑟夫占星】：戰鼓聲響，地裂山崩

圖文／周刊王

戰鼓聲響，地裂山崩

10月末尾，隨太陽移座天蠍宮，並與天王星，及火土四星逐漸入凶相，接連水星步緩醞釀逆行，此周星象警兆密佈，僅周初些許吉兆如烏雲鑲銀。國際政經波濤洶湧，區域抗爭與戰火難以避免，但局勢自此分明，鳳凰焰生。產業則可有電子產品與新科技問世，搏躍媒體版面。

28日巨蟹宮新月，對分天王，且逢北交點引動7月初新月與水逆騷動，體現關鍵詞：業力與願力。社會懷舊展望並進，名流投身慈善，或企業新倡個人乃至政治庇護。昇華或沈淪，透過層出不窮社會新聞與娛樂醜聞，個體方能第見希望。財經方面，慎防黑天鵝或是股災。

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本周星情排行

●天蠍座氣勢最佳
●天秤座財利最盛
●金牛座愜意順遂
●獅子座驚喜最多

牡羊座 正是千萬人吾往矣

鳴金收兵。本周逢火土成相與天蠍新月，牡羊氣勢銳減，更有剪不斷，理還亂煩憂。縱使職場橫生波折，遇強則強，愈挫愈勇。正財預算水位精打明算，偏財見好即收。感情有清官難斷之感。

金牛座 人情機關切莫算盡

巧渡關山，逢新月與吉星巡遊對宮，金牛四兩撥千斤，職涯運籌帷幄準確，箭無虛發。健康多思疲憊，海外遊宜添購醫療險。本周偏財轉善，可收網出場。感情運佳，回甘滋味佳。

雙子座 慎花不迷人人自迷

黃粱一夢，雙子本周職場傷神費心，眼下亂局難收，躁進不得。處事先謀後動，或退一步海闊天空。新月前後宜就醫或調整生活習慣。留意偏財或桃花變破財。感情是幸福守候。

巨蟹座 且讓子彈多飛一刻

隨遇而安，逢守護星與天王星相沖，遭逢業力或許有苦難言，分散焦點不意執著。社交圈有重磅八卦或是舊帳翻出。偏財新番，一樹桃花漸開，但謹慎旁人借貸。感情是分合一念之間

獅子座 終知命運安排定數

得隴望蜀，本周逢太陽移宮與新月，獅子需先攘內方能安外，力有未殆時切莫逞強。事業有陡變，向上管理更甚埋頭苦幹，以免押寶有誤，正偏財無奇。感情是輕舟已過萬重山。

處女座 有備案恃方能無恐

豁達坦蕩，自強不息。本周諸星引領處女驛馬，但大有水星逆行提早觸發之感，必須安排差旅備案，自由業防半路殺出陳咬金，公關或涉外更需留心細節。涉外投資項目有回收。感情是鏡花水月。

天秤座 天時地利人和兼有

諸星庇佑，天秤職場日常順遂，事業經營借力使力，更有望趁勢槓桿放大。不宜挑戰威權，順勢為之。正財運延宕已知，新月須留意現金流與收款推遲，更忌諱一時貪念。感情是如人飲水，冷暖自知。

天蠍座 風頭浪尖趁勢而起

蓄勢待發，縱使本周運勢跌宕，天蠍仍一脈長紅，職場進度有據，面對強大競爭對手不失風度。火土相位不善，須留意交通安全。偏財運偏倚貴人運。桃花爆棚，感情運佳，好物件現身。

射手座 謹記膽大心細為上

過猶不及。10月末尾，射手逢人生期中考，或以小博大，或出奇制勝，全仰仗實學積累應用。留意身心健康，更忌諱貪杯或是快車。正偏財絕佳，但忌好大喜功。感情是那人還在燈火闌珊處。

摩羯座 八面玲瓏風頭最健

頭角崢嶸，本周摩羯能借力使力，或換位思考掌握主權，拉攏盟友，再下一城。桃花人緣佳，但須留意小人兩面三刀，見縫插針。留意身旁後輩或是子息遇難。感情如雲霄飛車。

水瓶座 長日當空還需藏鋒

兵臨城下，本周水瓶輕騎求勝，28日新月事涉名望聲譽，步步為營。職涯上，對外公關口徑需一致，更有內部重整契機。部分水瓶運至置產或售屋。感情是一樹梨花壓海棠。

雙魚座 春江水暖綠鴨先知

洞若觀火，拔得頭籌。雙魚逢諸星入天蠍，職場驛馬差旅順遂，提案報告亦運佳，較不受新月影響。貴人不絕，藉靈通消息能先馳得點。財運平，或遇傢俬用品更新，忌添購電器。感情自得怡然。

約瑟夫的寶藏地圖：https://www.facebook.com/mondedejoseph/

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